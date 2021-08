Vor­trag im Rah­men der Aus­stel­lung „Rei­se­im­pres­sio­nen Schottland“

In der KUNST­GA­LE­RIE MARI­ON KOTY­BA im Ober­hacken 3 in Kulm­bach fin­det am Don­ners­tag, den 26. August 2021 um 18:00 Uhr ein Vor­trag zum The­ma: „Whis­key ‑Was­ser des Lebens“ statt.

Das Nürn­ber­ger Künst­ler­paar Chri­sti­ne Hagner und Phil­ipp Wie­der las­sen den Besu­chern an ihren Rei­se­er­leb­nis­sen teil­ha­ben und bit­tet nach dem Vor­trag zur Whiskey-Verkostung.

Eine Vor­anmel­dung mit Sitz­platz­ga­ran­tie für die­se Ver­an­stal­tung ist notwendig.

Anmel­dung bit­te bis Mitt­woch, den 25. August unter 0173 – 91 666 05 oder per Mail unter marion.​kotyba@​freenet.​de

Vor­ab kann die Aus­stel­lung auch vir­tu­ell besucht wer­den. QR-Code nebenstehend.

Herz­li­che Ein­la­dung an alle Interessierte.

Die Aus­stel­lung kann noch bis zum 10.09.2021 Do. + Fr. von 14:00 – 18:00 Uhr, Sa. von 12:00–15:00 Uhr und nach Ver­ein­ba­rung besich­tigt werden.

Die Kunst­ga­le­rie nutzt zur Coro­na Kon­takt­nach­ver­fol­gung die vom Land­rats­amt emp­foh­le­ne luca App. Scan­nen und einchecken.