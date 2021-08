Kulm­bach, 24.08.2021 (Stand 16.00): Am Diens­tag wur­den sie­ben wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Vier Fäl­le, die am Mon­tag (23.08.2021) auf­grund eines tech­ni­schen Feh­lers gemel­det wur­den, konn­ten rück­wir­kend wie­der gelöscht wer­den. Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len damit 17 in die Berech­nung der letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach steigt dem­nach auf 23,75.

„Mit die­sem Wert liegt Kulm­bach nach wie vor deut­lich unter dem baye­ri­schen Durch­schnitt“, kom­men­tiert Land­rat Klaus Peter Söll­ner die aktu­el­len Zah­len des Gesund­heits­am­tes. „Wir sind jedoch mit einem dif­fu­sen Infek­ti­ons­ge­sche­hen kon­fron­tiert, das uns durch­aus nach­denk­lich stimmt“, so Land­rat Söll­ner wei­ter. Ein signi­fi­kant mess­ba­rer Ursprung sei nicht zu erken­nen. Amts­ärz­tin Dr. Nataša Luz erklär­te dazu, dass die zuletzt bestä­tig­ten Neu­in­fek­tio­nen glei­cher­ma­ßen auf Kon­takt­per­so­nen und Rei­se­rück­keh­rer zurück­zu­füh­ren sind. „Es han­delt sich bei die­sen Fäl­len haupt­säch­lich um jün­ge­re und nicht­ge­impf­te Per­so­nen“, so die stell­ver­tre­ten­de Lei­te­rin der Gesundheitsbehörde.

Land­rat Söll­ner mahnt wei­ter­hin zur Vor­sicht: „Es ist nicht von der Hand zu wei­sen, dass die Imp­fung der­zeit sicher­lich unser wirk­sam­stes Mit­tel zur Bekämp­fung der Pan­de­mie ist. Impf­stoff und ‑ange­bo­te sind aus­rei­chend vor­han­den! Wir haben es selbst in der Hand, das Infek­ti­ons­ge­sche­hen im Griff zu behal­ten“, appel­liert Land­rat Söll­ner an die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Seit dem 23. August kön­nen sich Per­so­nen aus der vul­nerablen Ziel­grup­pe im Impf­zen­trum Kulm­bach auch eine Auf­fri­schungs­imp­fung mit einem mRNA-Impf­stoff abholen.

Aktu­el­le Corona-Fälle 24 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 17 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 23,75 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 1 (1 | 0) in Qua­ran­tä­ne 76 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.121 (+ 7) Gene­se­ne 3.980 (+ 0) Ver­stor­be­ne 117

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 46.646 (65,18 %) Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 43.633 (60,97 %) Sum­me Drittimpfungen 36

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den heu­te 45 wei­te­re PCR-Testun­gen durchgeführt.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.