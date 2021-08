Stil­vol­ler Stopp für Freun­de von Bur­gen und Schlössern

Seit dem ver­gan­ge­nen Jahr erstrahlt das Deutsch­or­dens­schloss in Gun­dels­heim bei Heil­bronn, das sich im Besitz der Sie­ben­bür­ger Sach­sen befin­det, in neu­em Glanz. Ent­stan­den ist ein Kul­tur- und Begeg­nungs­zen­trum mit Biblio­thek, Muse­um und Hotel.

Die Stadt Gun­dels­heim gehört zu den Grün­dungs­mit­glie­dern der Bur­gen­stra­ße, jetzt ent­schied sich auch das Schloss­ho­tel, Mit­glied der tra­di­ti­ons­rei­chen Feri­en­stra­ße zu wer­den, die auf ihrem Weg von Mann­heim nach Bay­reuth auch durch das Neckar­tal führt.

Bur­gen­stra­ßen­ge­schäfts­füh­re­rin Aria­ne Born ist begei­stert von dem neu­en Mit­glied: „Unan­ge­foch­te­nes Lieb­lings­the­ma unse­rer Gäste ist das Über­nach­ten in Bur­gen und Schlös­sern. Das Hotel im Deutsch­or­dens­schloss Horneck bie­tet Bur­gen­stra­ßen­fee­ling par excel­lence: Eine herr­li­che Lage über dem Neckar, eine wun­der­ba­re Aus­sicht auf Fluss und Wein­ber­ge, eine geglück­te Ver­bin­dung zwi­schen geschichts­träch­ti­gem Rah­men und zeit­ge­mä­ßem Inte­ri­eur. Durch die Mit­glied­schaft haben wir ein attrak­ti­ves Über­nach­tungs­ziel hin­zu­ge­won­nen, aber auch eine neue Qua­li­tät der Zusam­men­ar­beit erreicht.“

Schloss­ho­tel-Geschäfts­füh­rer Michel Pie­tral­la betreibt bereits seit eini­gen Jah­ren die Burg­schen­ke und Erleb­nis­ga­stro­no­mie auf der gegen­über lie­gen­den Burg Gut­ten­berg. Das Schloss­ho­tel in Gun­dels­heim ver­fügt über 32 indi­vi­du­el­le Zim­mer, Tagungs­räu­me und die Mög­lich­keit für stan­des­amt­li­che Trau­un­gen. Bei der Stei­ge­rung des Bekannt­heits­gra­des und der Gewin­nung von Gästen ist die Bur­gen­stra­ße ein wich­ti­ger Part­ner für Michel Petral­la. „Ich freue mich sehr, mit dem Schloss­ho­tel nun zur gro­ßen Bur­gen­stra­ßen­fa­mi­lie zu gehö­ren und künf­tig von Mar­ke­ting sowie Netz­werk die­ses Ver­bun­des zwi­schen Mann­heim und Bay­reuth zu profitieren.“

So konn­te er bereits Rad­ler begrü­ßen, die auf ihrer Rad­tour ent­lang der Bur­gen­stra­ße immer in Burg- oder Schloss­ho­tel Sta­ti­on machen und so auch im Schloss­ho­tel Horneck über­nach­tet haben.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Pro­spekt­be­stel­lung unter www​.bur​gen​stra​sse​.de oder Tele­fon +49 (0) 7131 97 35 01–0.

Über die Bur­gen­stra­ße e.V.

Die 1954 ins Leben geru­fe­ne „Bur­gen­stra­ße“ zählt zu den tra­di­ti­ons­reich­sten Feri­en­stra­ßen Deutsch­lands. Begin­nend in Mann­heim führt sie 770 Kilo­me­ter nach Bay­reuth, vor­bei an mehr als 60 Schlös­sern und Bur­gen durch die Land­schaf­ten des Neckar­tals, der Frän­ki­schen Schweiz und des Fran­ken­wal­des. Die Tou­ri­stik­rou­te gewährt Rei­sen­den einen histo­ri­schen Ein­blick in das Mit­tel­al­ter, den Barock und den Klas­si­zis­mus. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.bur​gen​stra​sse​.de