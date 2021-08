Das Land­rats­amt Kulm­bach wur­de von Gewer­be­trei­ben­den aus der Regi­on dar­über infor­miert, dass der­zeit wie­der ver­mehrt an die­se her­an­ge­tre­ten wird, um sie mit Schrei­ben oder auch Anru­fen für eine Anzei­ge in einer Neu- bzw. Fol­ge­auf­la­ge einer Bür­ger­infor­ma­ti­ons­bro­schü­re zu gewinnen.

Es wird daher dar­auf hin­ge­wie­sen, dass das von der „Werbe.Wert Ver­lags­haus GmbH“ zuge­stell­te Ange­bot kei­nen Bezug zur Land­kreis­bro­schü­re hat, wel­che sei­tens des Land­krei­ses Kulm­bach in Koope­ra­ti­on mit einem beauf­trag­ten Ver­lag her­aus­ge­ge­ben wurde.

Weder das Land­rats­amt Kulm­bach, noch der koope­rie­ren­de Ver­lag arbei­ten der­zeit an einer Neu­auf­la­ge die­ser Bro­schü­re. Etwai­ge Anfra­gen soll­ten daher in eige­nem Inter­es­se und zur Ver­mei­dung unnö­ti­ger Kosten und Pro­ble­me aus­führ­lich auf deren Her­kunft und Inhalt über­prüft wer­den. Soll­te von Sei­ten des Land­krei­ses Kulm­bach eine Publi­ka­ti­on geplant wer­den, so kön­nen sich vom Land­kreis beauf­trag­te Ver­la­ge grund­sätz­lich mit einem Schrei­ben der Ver­wal­tung aus­wei­sen. Bei Rück­fra­gen kön­nen sich Gewer­be­trei­ben­de an die Haupt­ver­wal­tung des Land­rats­am­tes wenden.