Ein­la­dung zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung mit Besuch des Wild­parks in Hundshaupten

Lie­be JB-Freunde,

seit unse­rer letz­ten Jah­res­haupt­ver­samm­lung in Eber­mann­stadt ist nun coro­nabe­dingt eini­ge Zeit ver­gan­gen. Wir freu­en uns, dass wir uns end­lich wie­der tref­fen und unse­re Jah­res­haupt­ver­samm­lun­gen für das ver­gan­ge­ne Jahr 2020 und für 2021 abhal­ten kön­nen. Dies­mal kom­bi­niert mit einem inter­es­san­ten Besuch des Wild­parks in Hundshaupten.

Wir tref­fen uns am Mitt­woch, 25. August 2021 um 18:00 Uhr am Ein­gang des Wild­parks in Hund­s­haup­ten, Hund­s­haup­ten 62, 91349 Egloff­stein.

Die Jah­res­haupt­ver­samm­lun­gen des Jun­ge Bür­ger Ver­eins im Land­kreis Forch­heim fin­den im Anschluss (ca. 19:30 Uhr) in der Gast­stät­te des Wild­parks statt. Es wird die fol­gen­de Tages­ord­nung vorgeschlagen:

Begrü­ßung durch den Vorsitzenden Pro­to­koll der letz­ten Jahreshauptversammlung Rechen­schafts­be­richt des Vorsitzenden Rechen­schafts­be­richt des Schatzmeisters Aus­spra­che zu den Berichten Bericht der Revisoren Ent­la­stung des Vorstands Bericht der Kreisräte Wün­sche und Sonstiges

Anträ­ge kön­nen bis zu einer Woche vor der Jah­res­haupt­ver­samm­lung beim 1. Vor­sit­zen­den ein­ge­reicht werden.

Im Nach­gang der Jah­res­haupt­ver­samm­lung kön­nen wir ger­ne offe­ne Gesprä­che zur (Kommunal-)Politik füh­ren und gemüt­lich den Tag aus­klin­gen las­sen. Der Wirt der Gast­stät­te bie­tet uns klei­ne­re Spei­sen an – er benö­tigt jedoch unge­fähr eine Anzahl der Gäste. Inso­weit bit­ten wir euch um Anmel­dung, damit wir bes­ser pla­nen können.

Es freu­en sich auf euch: die JB-Kreis­tags­frak­ti­on sowie die Vor­stand­schaft des JB-Kreisvereins.

Mit besten Grüßen

Jür­gen Schlei­cher, 1. Vorsitzender

Seba­sti­an Kra­mer, Schriftführer