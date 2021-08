Fas­zi­nie­ren­de Ein- und Aus­blicke in die Frän­ki­sche Tos­ka­na: Bei der Rund­wan­de­rung von Scham­mels­dorf zum Gügel am Sonn­tag, 5. Sep­tem­ber bringt der aus­ge­bil­de­te Wan­der­füh­rer Tom Röss­ner inter­es­sier­ten Urlau­bern und Ein­hei­mi­schen Flo­ra und Fau­na näher. Gute Kon­di­ti­on und Tritt­si­cher­heit sind Vor­aus­set­zung für die­se Tour. Festes Schuh­werk, pas­sen­de Wan­der­be­klei­dung sowie Geträn­ke und Ver­pfle­gung sind mit­zu­brin­gen (Ein­kehr­mög­lich­keit am Gügel).

Dau­er: 10:30 Uhr – ca. 16:30 Uhr

Län­ge ca. 18 km, ca. 700 hm

Unko­sten­bei­trag 10 Euro pro Person

Anmel­dung bei Tou­rist-Infor­ma­ti­on Frän­ki­sche Tos­ka­na, Tel. 09505–8064106.