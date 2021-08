Aus­ge­zeich­ne­te Fil­me von Regis­seu­rin­nen mit Frau­en in den Haupt­rol­len zeigt das 5. Frau­en­Film­Fe­sti­val in der Woche vom 3. bis 10. Okto­ber 2021 im Licht­spiel Bam­berg. Immer noch gelan­gen viel zu weni­ge Fil­me von Frau­en in die Kinos. Um den Wer­ken von Fil­me­ma­che­rin­nen mehr Sicht­bar­keit zu ver­lei­hen, laden die Ver­an­stal­te­rin­nen auch in die­sem Jahr zu sechs ganz unter­schied­li­chen Fil­men ins Licht­spiel-Kino ein. Eines haben alle Fil­me aber gemein­sam: Frau­en neh­men den Kampf auf gegen die Wid­rig­kei­ten ihres Lebens, fin­den Ver­bün­de­te und ent­wickeln Stärke.

„Litt­le Women“, „Gott exi­stiert – ihr Name ist Petryu­na“, „Wal­chen­see Fore­ver“, „Pro­mi­sing Young Women“, „Pic­tu­re a Sci­en­tist“ und „Woman – 2000 Frau­en. 50 Län­der. 1. Stim­me“ ste­hen in die­sem Jahr auf dem Pro­gramm. Das Festi­val beginnt mit Kaf­fee, Sekt, Hörn­chen und dem oscar­prä­mier­ten Film „Litt­le Woman“ am Sonn­tag, 3. Okto­ber um 12 Uhr. Die Fami­li­en­ge­schich­te „Wal­chen­see Fore­ver“ ist im Rah­men des Frau­en­Film­Fe­sti­vals als Pre­view am 5. Okto­ber um 18:40 Uhr vor dem Bun­des­start zu sehen. Im Anschluss dar­an wird die Regis­seu­rin mit den Zuschaue­rin­nen und Zuschau­ern noch per Sky­pe ins Gespräch kom­men. Zum Abschluss der Frau­en-Film-Woche kön­nen sich die Besu­che­rin­nen und Besu­cher am Sonn­tag, 10. Okto­ber um 17:00 Uhr auf „Pic­tu­re a Sci­en­tist“ mit Sekt­emp­fang (auch alko­hol­frei) freuen.

Ver­an­stal­te­rin­nen sind gemein­sam mit dem Ode­on & Licht­spiel, Kino & Café die Katho­li­sche Arbeit­neh­mer­be­we­gung (KAB), der Katho­li­sche Deut­sche Frau­en­bund (KDFB), die Medi­en­zen­tra­le der Erz­diö­ze­se Bam­berg, ver.di Bezirk Ober­fran­ken-West, die Gleich­stel­lung­stel­len der Stadt und des Land­krei­ses Bam­berg, unter­stützt auch 2021 durch den Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Club Bam­berg-Wil­de Rose.

Das Frau­en­Film­Fe­sti­val fin­det vom 3. bis 10. Okto­ber 2021 im Licht­spiel­ki­no, Unte­re König­stra­ße 34, Bam­berg statt. Der Ein­tritt beträgt 7 Euro (ermä­ßigt 5 Euro). Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www.lichtspielkino.de/festival/5‑frauen-filmfestival-bamberg-event

Fly­er Frau­en­Film­Fe­sti­val zum Her­un­ter­la­den (PDF, 3,5MB)