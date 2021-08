Auch die­ses Jahr fiel das Anna­fest der Pan­de­mie zum Opfer. Aber des­we­gen muss noch lan­ge nicht auf den typi­schen Anna­fest­sound ver­zich­tet wer­den. Big Dis­cus­sion holt am Frei­tag, den 03. Sep­tem­ber 2021, 20:00 Uhr (Ein­lass: 19:00 Uhr) den „Sound of Anna­fest“ vom Kel­ler­wald ins Königs­bad und fei­ert mit uns Coro­na-kon­form artig auf Sitz­plät­zen wip­pend eini­ge der Bands, die unse­re Glied­ma­ßen regel­mä­ßig auf dem Anna­fest in Schwin­gung ver­set­zen Big Dis­cus­sion, das steht für Par­ty, Brass, Delu­xe! Sie sind Rock, PoP, Funk und Soul – Mit der ein­zig­ar­ti­gen Kom­bi aus Rock­band und sechs­köp­fi­gem Blä­ser­satz zau­bern die zwölf Vollblutmusiker*innen rich­tig fet­ten Sound auf die Bühne!

Stim­mung ist die Devi­se und das fet­zi­ge Reper­toire wird durch den Brass-Sound zu einem tanz­wü­ti­gen Klangerlebnis!

Die Open-Air-Ver­an­stal­tung des Kul­tur­am­tes der Stadt Forch­heim fin­det auch bei schlech­tem Wet­ter statt. Unwet­ter­be­ding­te Ver­an­stal­tungs­ab­sa­gen wer­den am Tag der Ver­an­stal­tung auf der Web­site www​.forch​heim​.de/​s​o​m​m​e​r​q​u​a​r​t​ier bekannt­ge­ge­ben. Die Tickets kosten 10,00 Euro und sind aus­schließ­lich im Vor­ver­kauf erhält­lich, es gibt kei­ne Abend­kas­se. Tickets sind erhält­lich über das Ticket­sy­stem „okticket“ online über die oben genann­te Home­page oder in der okticket-Vor­ver­kaufstel­le in Forch­heim Lot­to- und Ticket­shop Kef­fer­stein in der Horn­schuch­al­lee 31 (09191/3515930).