Erlan­gen-Höchstadt. Am Sams­tag und Sonn­tag, den 28. und 29. August 2021 fin­det die Deutsch­land Tour, eine Groß­ver­an­stal­tung des Pro­fi­rad­sports sowie zahl­rei­chen Neben­ver­an­stal­tun­gen statt. Des­halb kommt es im Land­kreis­ge­biet Erlan­gen-Höchstadt und im Stadt­ge­biet Erlan­gen zu einer Viel­zahl von Stra­ßen­sper­run­gen und Ein­schrän­kun­gen im öffent­li­chen Linienverkehr.

Sams­tag

Am Sams­tag, den 28.08.2021, ent­fal­len auf der Linie 205 sowohl in Rich­tung Höchstadt als auch Erlan­gen von ca. 14:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr alle Hal­te­stel­len ab Med­bach bis ein­schließ­lich Röt­ten­bach. Die Linie 205 fährt in der Zeit eine Umlei­tung über die Auto­bahn A3.

Auf der Linie 208 ent­fal­len die Fahr­ten 15:20 Uhr ab Erlan­gen und 16:25 Uhr ab Bai­ers­dorf ganz. Zudem pen­deln alle Fahr­ten den gan­zen Tag über nur zwi­schen Bai­ers­dorf „Bahn­hof“ und „Bus­bahn­hof Buckenhof/​Spardorf“. Ab Mar­loff­stein ist eine Umlei­tung über die Utten­reu­ther Stra­ße erfor­der­lich, sodass auch die Hal­te­stel­len „Raths­ber­ger Stra­ße“, „Luzer­nen­weg“, „Korn­blu­men­weg“ und „Emil-von-Beh­ring-Gym­na­si­um“ in Spar­dorf nicht bedient wer­den können.

Auf der Linie 209 ver­keh­ren alle Fahr­ten den gan­zen Tag über nur zwi­schen Eschen­au und dem Bus­bahn­hof in Buckenhof/​Spardorf.

Auf der Linie 252 in Fahrt­rich­tung Bai­ers­dorf und Erlan­gen ent­fal­len in der Zeit ab ca. 11:00 Uhr die Hal­te­stel­len ab Erlan­gen „Alt­stadt­markt“ bis Atzelsberg. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr ent­fal­len die Fahr­ten komplett.

Die Ruf­bus­fahrt der Linie 247 ab 14:50 Uhr von Höchstadt „Schwe­den­schan­ze“ kann nur bis Buch ver­keh­ren. In Fahrt­rich­tung Höchstadt kann die Ruf­bus­fahrt ab 15:43 Uhr von Adels­dorf „Aldi“ bis ein­schließ­lich Hepp­städt nicht statt­fin­den, erst ab Neu­haus kann die Fahrt bedient werden.

Sonn­tag

Am Sonn­tag, 29.08.2021, ent­fal­len auf der Linie 202 die Fahr­ten ab Erlan­gen „Huge­not­ten­platz“ um 12:20 Uhr in Fahrt­rich­tung Wei­sen­dorf und ab 12:59 Uhr Wei­sen­dorf „Wald­fried­hof“ in Fahrt­rich­tung Erlan­gen komplett.

Bei der Linie 205 ent­fal­len bei den Fahr­ten 12:18 Uhr und 13:18 Uhr ab Höchstadt „Schwe­den­schan­ze“ die Hal­te­stel­len Adels­dorf „Hoch­stra­ße“ bis ein­schließ­lich Erlan­gen „Alt­stadt­markt“. Bei der Fahrt ab 13:20 Uhr Erlan­gen „Haupt­bahn­hof“ ent­fal­len die Halt­stel­len von Erlan­gen „Alt­stadt­markt“ bis Adels­dorf „Hoch­stra­ße“. Die Umlei­tung erfolgt eben­falls über die Auto­bahn A3. Da der Bereich Neun­kir­chen-Eschen­au über einen län­ge­ren Zeit­raum von den Sper­run­gen betrof­fen ist, fährt die Linie 209 von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr nur zwi­schen Erlan­gen Bus­bahn­hof und Neun­kir­chen Bus­bahn­hof. Die Fahrt ab Erlan­gen „Arca­den“ um 13:17 Uhr in Rich­tung Buben­reuth und um 12:47 Uhr ab Buben­reuth „Bruck­wie­sen“ nach Erlan­gen ent­fal­len bei der Linie 253 komplett.

Bit­te infor­mie­ren Sie sich recht­zei­tig vor Fahrt­an­tritt über even­tu­el­le Aus­fäl­le von Fahr­ten auf www​.vgn​.de. Detail­lier­te Infor­ma­tio­nen zur Deutsch­land Tour und den Neben­ver­an­stal­tun­gen fin­den Sie auf der Home­page des Ver­an­stal­ters www​.deutsch​land​-tour​.com.

Es wird dar­auf hin­ge­wie­sen, dass es an die­sen bei­den Tagen noch zu wei­te­ren Ver­spä­tun­gen und Aus­fäl­len kom­men kann. Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten dies bei Ihrer Pla­nung zu berücksichtigen.