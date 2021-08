Burg­kunst­adt. Für Blut­spen­den gibt es kei­ne künst­li­che Alter­na­ti­ve. Des­halb ist es gera­de in der Urlaubs- und Feri­en­zeit ganz beson­ders wich­tig, wei­ter­hin kon­ti­nu­ier­lich Blut zu spen­den, da anson­sten die Ver­sor­gung von Kran­ken und Ver­letz­ten nicht wei­ter gesi­chert wäre. Allein in Bay­ern wer­den täg­lich etwa 2.000 Blut­kon­ser­ven benö­tigt und mit einer Blut­spen­de kann bis zu drei kran­ken oder ver­letz­ten Men­schen gehol­fen wer­den. Eine Blut­spen­de ist Hil­fe, die ankommt und schwerst­kran­ken Pati­en­ten eine Über­le­bens­chan­ce gibt. Das Rote Kreuz bit­tet des­halb die Bevöl­ke­rung um Blut­spen­den und bie­tet hier­für am kom­men­den Don­ners­tag, 26.08.2021, von 16 bis 20 Uhr, einen Ter­min in der Burg­kunst­adter Stadt­hal­le (Jahn­stra­ße 1) an. Blut spen­den kann jeder gesun­de Mensch ab dem 18. Geburts­tag bis einen Tag vor dem 73. Geburts­tag. Erstspender/​innen kön­nen bis zum Alter von 64 Jah­ren Blut spen­den. Frau­en kön­nen vier­mal, Män­ner sechs­mal inner­halb von zwölf Mona­ten Blut spen­den. Zwi­schen zwei Blut­spen­den muss ein Min­dest­ab­stand von 56 Tagen lie­gen. Zur Blut­spen­de mit­zu­brin­gen ist unbe­dingt ein amt­li­cher Licht­bild­aus­weis wie Per­so­nal­aus­weis, Rei­se­pass oder Füh­rer­schein (jeweils das Ori­gi­nal) und der Blut­spen­de­aus­weis. Bei Erstspendern/​innen genügt ein amt­li­cher Licht­bild­aus­weis. Spen­de­wil­li­ge mit grip­pa­len oder Erkäl­tungs-Sym­pto­men und Men­schen mit direk­tem Kon­takt zu Coro­na-Virus (SARS-CoV‑2)-Erkrankten wer­den nicht zur Spen­de zulas­sen und auf allen Ter­mi­nen besteht eine unum­gäng­li­che Mas­ken­pflicht. Dar­über hin­aus besteht die Mög­lich­keit der Online-Ter­min­re­ser­vie­rung auf www​.blut​spen​de​dienst​.com, um mög­li­che War­te­zei­ten zu ver­mei­den. Selbst­ver­ständ­lich ist der Besuch des Blut­spen­de­ter­mins auch ohne vor­he­ri­ge Ter­min­re­ser­vie­rung mög­lich. Wer mehr über das Blut­spen­de­we­sen erfah­ren möch­te, kann sich auf den Inter­net­sei­ten www​.kvlich​ten​fels​.brk​.de und www​.blut​spen​de​dienst​.com infor­mie­ren. Als direk­ter Ansprech­part­ner steht auch der zustän­di­ge Mit­ar­bei­ter des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels, Lukas Schä­fer, unter 09571 / 95 90–32 und per Mail an schaefer@​kvlichtenfels.​brk.​de zur Verfügung.