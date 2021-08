Nach dem ersten Test­spiel und dem Erfolg im Spiel gegen die MLP Aca­de­mics Hei­del­berg steht nur vier Tage spä­ter die näch­ste Bewäh­rungs­pro­be für die HEROES OF TOMOR­ROW auf der Agen­da. Zu Gast in der hei­mi­schen Ober­fran­ken­hal­le ist am Mitt­woch um 18:00 Uhr nun der ProA ‑Ligist Medi­po­lis SC Jena.

Unmit­tel­bar vor der Abfahrt ins Trai­nings­la­ger nach St. Pöl­ten will Head Coach Raoul Kor­ner noch­mals die Gele­gen­heit nut­zen, um auf den posi­ti­ven Aspek­ten der bis­he­ri­gen Vor­be­rei­tung auf­zu­bau­en, das Zusam­men­spiel sei­ner Bur­schen wei­ter zu ver­bes­sern und natür­lich auch, im ersten Test gemach­ten Feh­lern abzu­stel­len. Dafür bie­tet das Duell gegen Medi­po­lis SC Jena die besten Vor­aus­set­zun­gen, denn die Thü­rin­ger kom­men mit hohen Ambi­tio­nen in die Ober­fran­ken­hal­le, will man in der neu­en Sai­son den ersehn­ten Wie­der­auf­stieg in die BBL errei­chen. Tickets für das um 18:00 Uhr begin­nen­de Test­spiel sind HIER noch erhältlich.