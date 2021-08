Auf dem Weg zur „Host Town“

Die Spe­cial Olym­pics World Games fin­den 2023 in Ber­lin und damit erst­mals in Deutsch­land statt. Die inter­na­tio­na­len Sport­le­rin­nen und Sport­ler der 170 Dele­ga­tio­nen sol­len in Deutsch­land auf eine beson­de­re Art will­kom­men gehei­ßen wer­den. In die­sem Zusam­men­hang fin­det das ein­zig­ar­ti­ge „Host Town-Pro­gramm“ statt. Jeder Dele­ga­ti­on wird eine Host Town zuge­wie­sen. Die Host Towns berei­ten einen vier­tä­gi­gen Auf­ent­halt der Dele­ga­ti­on vom 11. bis 14. Juni 2023 vor und gestal­ten dabei ein Pro­gramm nach ihren Vor­stel­lun­gen und loka­len Gege­ben­hei­ten. Nach ein­stim­mi­gem Beschluss des Stadt­ra­tes wird die Stadt Bam­berg sich nun als Host Town bewerben.

Die Spe­cial Olym­pics World Games sind welt­weit die größ­te inklu­si­ve Sport­ver­an­stal­tung. Tau­sen­de Athlet:innen mit gei­sti­ger und mehr­fa­cher Behin­de­rung tre­ten in 26 Sport­ar­ten mit­ein­an­der an. Dabei soll vor allem das Host Town-Pro­gramm für die Stär­kung von inklu­si­ven Struk­tu­ren und Netz­wer­ken in den Städ­ten sor­gen. „Die Bot­schaft der Spe­cial Olym­pics World Games ist von beson­de­rer Bedeu­tung. Eine so gro­ße inklu­si­ve Sport­ver­an­stal­tung ist ein­ma­lig. Das ist eine Chan­ce für die Stadt Bam­berg zu zei­gen: Wir sind eine Inklu­si­ons­stadt“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke die gesell­schaft­li­che Rele­vanz der Veranstaltung.

Ein Pro­jekt des För­der­krei­ses gool­kids e.V. zeigt deut­lich, dass Inklu­si­on im Sport in der Stadt Bam­berg schon gelebt wird. Der „Leit­fa­den für inklu­si­ven Sport in Bam­berg und der Regi­on“ des För­der­krei­ses bie­tet auf 15 Sei­ten einen Über­blick über inklu­si­ve Sport­ar­ten und Sport­ver­ei­ne, die für bar­rie­re­frei­en Sport offen sind. Neben den bereits bestehen­den Ange­bo­ten wird auch auf Ideen für neue inklu­si­ve Sport­an­ge­bo­te auf­merk­sam gemacht.

Info: Spe­cial Olympics

Hin­ter den Spe­cial Olym­pics World Games steht die glo­ba­le Inklu­si­ons­be­we­gung Spe­cial Olym­pics. Die­se wur­de 1968 in den USA gegrün­det und ist heu­te mit mehr als fünf Mil­lio­nen Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten in 174 Län­dern die welt­weit größ­te Sport­be­we­gung für Men­schen mit gei­sti­ger und mehr­fa­cher Behin­de­rung. Das Ziel der Bewe­gung ist es, die­ser Per­so­nen­grup­pe durch den Sport zu mehr Aner­ken­nung, Selbst­be­wusst­sein und Teil­ha­be an der Gesell­schaft zu verhelfen.