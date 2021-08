Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Hoher Sach­scha­den nach Verkehrsunfallflucht

COBURG. Hohen Sach­scha­den rich­te­te am Sonn­tag­nach­mit­tag ein bis dato unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer beim Ein- oder Aus­par­ken auf dem Park­platz eines Alten­heims in der Ernst-Faber-Stra­ße an. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te unerkannt.

In der Zeit von Sonn­tag, 16:50 Uhr bis 20:15 Uhr, park­te eine 29-Jäh­ri­ge ihren Dacia auf dem Park­platz in der Ernst-Faber-Stra­ße. In die­sem Zeit­raum park­te offen­sicht­lich neben dem Dacia ein bis dato unbe­kann­tes Fahr­zeug ein oder aus und tou­chier­te die gesam­te Bei­fah­rer­sei­te des Autos der 29-Jäh­ri­gen. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf min­de­stens 5000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln gegen Unbe­kannt wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfallort.

Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se zu dem Unfall­flüch­ti­gen nimmt die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on unter der Tel.-Nr. 09561–645 0 entgegen.

Fahr­zeug prallt gegen Baum – Hoher Sach­scha­den und vier leicht Verletzte

MEE­DER, BIR­KEN­MOOR, LKR. COBURG. Vier ver­letz­te Fahr­zeug­insas­sen und ein Sach­scha­den von min­de­stens 25.000 Euro sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls in der Nacht zum Mon­tag im Mee­de­rer Gemein­de­teil Birkenmoor.

Ein 19-jäh­ri­ger Fahr­an­fän­ger fuhr am Mon­tag um 2:50 Uhr auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Nei­da in Rich­tung Mee­der. Der orts­un­kun­di­ge Fah­rer schätz­te offen­sicht­lich die ört­li­chen Bege­ben­hei­ten falsch ein und fuhr mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit in den Orts­ein­gang von Bir­ken­moor hin­ein. 30 Meter nach dem Orts­schild kam der VW-Fah­rer im Kur­ven­be­reich von der Stra­ße ab und das Fahr­zeug prall­te zunächst gegen einen Baum. Der stark beschä­dig­te VW kam nur weni­ge Meter wei­ter zum Ste­hen. Die vier Fahr­zeug­insas­sen im Alter zwi­schen 14 und 19 Jah­ren hat Glück im Unglück. Sie ver­letz­ten sich nur leicht. Der Ret­tungs­dienst brach­te die Leicht­ver­letz­ten in die umlie­gen­den Kran­ken­häu­ser. Das Fahr­zeug muss­te abge­schleppt wer­den. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf min­de­stens 25.000 Euro.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt gegen den 19-jäh­ri­gen Unfall­ver­ur­sa­cher wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Mit Haft­be­fehl gesuch­ter Last­wa­gen­fah­rer fährt ohne Führerschein

MEE­DER, LKR. COBURG. Einen mit Haft­be­fehl gesuch­ten Last­wa­gen­fah­rer kon­trol­lier­ten Cobur­ger Poli­zi­sten am Sonn­tag­vor­mit­tag in der Industriestraße.

Bei der Kon­trol­le des 54-jäh­ri­gen ser­bi­schen Fah­rers mit Wohn­sitz in Öster­reich erkann­ten die Cobur­ger Poli­zi­sten bei der Per­so­na­li­en­über­prü­fung, dass gegen den Mann ein Haft­be­fehl vor­lag. Die­sen konn­te er durch Zah­lung einer Geld­sum­me im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Euro-Bereich abwen­den. Bei der Über­prü­fung der Fahr­erlaub­nis hän­dig­te der Mann den Beam­ten eine öster­rei­chi­sche Fahr­erlaub­nis aus. Da ihm aller­dings in Deutsch­land behörd­lich die Fahr­erlaub­nis ent­zo­gen wur­de, war er im Inland nicht berech­tigt ein Kraft­fahr­zeug zu füh­ren. Beam­te der Cobur­ger Ver­kehrs­po­li­zei unter­stüt­zen bei der Kon­trol­le des Laster­fah­rers und stell­ten mas­si­ve Ver­stö­ße gegen die maxi­mal zuläs­si­gen Lenk- und Ruhe­zei­ten fest. Außer­dem konn­ten dem Fah­rer mehr als 40 Fahr­ten ohne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis im deut­schen Bun­des­ge­biet nach­ge­wie­sen werden.

Nach Rück­spra­che mit der Cobur­ger Staats­an­walt­schaft wur­de eine Sicher­heits­lei­stung im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Eurobe­reich zur Siche­rung des Straf­ver­fah­rens vom Fah­rer des Last­wa­gens ein­ge­for­dert. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt an Ort und Stel­le und ermit­teln gegen den 54-Jäh­ri­gen wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis in min­de­stens 40 Fäl­len sowie Ver­stö­ßen nach dem Fahr­per­so­nal­ge­setz und der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Seat beschä­digt

Kro­nach: In der Zeit von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de in der Bam­ber­ger Stra­ße ein Seat Leon beschä­digt. Die Hal­te­rin des Pkw stell­te eine Del­le in der hin­te­ren lin­ken Tür fest und bezif­fert den Scha­den mit rund 300,- Euro. Even­tu­el­le Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit von der Fahr­bahn abgekommen

Kasen­dorf – Am Sonn­tag­nach­mit­tag, befuhr gegen 16.00 h eine 16jährige Leicht­kraft­rad-Fah­re­rin und ihre 15jährige Sozia die Staats­stra­ße 2190 von Kasen­dorf in Rich­tung Azen­dorf. In einer schar­fen Rechts­kur­ve stürz­te sie wegen über­höh­ter Geschwin­dig­keit und Näs­se und kam in den Gegen­ver­kehr. Hier­bei prall­te sie gegen einen Ford einer 19jährigen Stadt­steinache­rin. Die Krad-Len­ke­rin und ihre Bei­fah­re­rin wur­den leicht ver­letzt ins Kli­ni­kum Kulm­bach und Bay­reuth ver­bracht. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ca. 8.000 EUR Scha­den. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me muss­te die Staats­stra­ße voll gesperrt werden.

Pkw-Kenn­zei­chen zerbrochen

Main­leus – Eine bis­lang unbe­kann­te Per­son zer­brach am Sonn­tag in der Zeit von 03.00 h bis 16.30 h das hin­te­re Kenn­zei­chen eines Pkw, der in der Holz­stra­ße geparkt war. Der Sach­scha­den wird auf ca. 25,– EUR geschätzt. Wer hat Beob­ach­tun­gen hier­zu gemacht?