Am Sonn­tag 29.08. und 05.09. um jeweils 15 Uhr kön­nen Sie an einer Kräu­ter­füh­rung rund um den Nage­ler See und durch die Nage­ler Kräu­ter­gär­ten teil­neh­men. Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt – daher ist eine Anmel­dung zwin­gend erfor­der­lich. Die Besu­cher ler­nen die fas­zi­nie­ren­de Welt der Wild- und Kul­tur­kräu­ter ken­nen und erfah­ren Wis­sens­wer­tes über die Geschich­te, Volks­heil­kun­de, Ver­wen­dung in der Küche sowie Infor­ma­tio­nen zu Bota­nik und Pfle­ge­maß­nah­men im Gartenbereich.

Die Wan­de­rung dau­ert zwei Stun­den. Treff­punkt ist um 15 Uhr am Park­platz Nage­ler See in der gleich­na­mi­gen Stra­ße „Zum See“. Nähe­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung bei Mela­nie Kell­ner unter Tele­fon 0175/1649327 oder per Mail an melanie.​kellner@​gmx.​com