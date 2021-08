Inzi­denz über 35: Für Innen­räu­me gilt die 3g-Regel

Die Stadt Coburg hat den kri­ti­schen Inzi­denz­wert von 35 an drei Tagen in Fol­ge (20., 21. und 22. August) über­schrit­ten. Damit tre­ten am Diens­tag, 24. August, die soge­nann­ten 3G-Regeln in Kraft, auch wenn die Inzi­denz am Mon­tag unter 35 lag. „Um die Test­pflich­ten wie­der zu lockern, muss der Inzi­denz­wert fünf Tage lang unter 35 lie­gen“, erklärt Kai Hol­land, Lei­ter des Ordnungsamtes.

Von Diens­tag an ist ein Test vor dem Besuch von Ver­an­stal­tun­gen und Ein­rich­tun­gen in Innen­räu­men vor­ge­schrie­ben. Das kann ent­we­der ein Schnell­test sein, der nicht älter als 24 Stun­den ist, oder ein PCR-Test, der maxi­mal 48 Stun­den alt sein darf. Aus­ge­nom­men von der Test-Pflicht sind voll­stän­dig geimpf­te und gene­se­ne Per­so­nen, die über die ent­spre­chen­den Zer­ti­fi­ka­te und Nach­wei­se ver­fü­gen, Kin­der bis zum sech­sten Geburts­tag sowie Schü­le­rin­nen und Schü­ler, auch in den Ferien.

Die Test­pflicht gilt für fol­gen­de Bereiche: