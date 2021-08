Wegen der Sper­run­gen und auto­frei­en Berei­che, die für die Deutsch­land Tour ein­ge­rich­tet wer­den, fah­ren die Stadt­bus­li­ni­en 284, 285, 289, 290, 293, 294 und 299 am 28. August auf Umlei­tungs­strecken. Da z. B. der Stadt­teil Sieg­litz­hof nicht ange­fah­ren wer­den kann, fah­ren die Lini­en 284 und 294 als Ring­li­nie über die Allee am Röthel­heim­park und Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße. Gewen­det wird am Kreis­ver­kehr. Die Lini­en 289 und 290 fah­ren eben­falls eine deut­lich ver­kürz­te Strecke über Mar­tin-Luther-Platz, Neue Stra­ße, Östl. Stadt­mau­er­stra­ße und Uni­ver­si­täts­stra­ße. Die wei­te­ren Hal­te­stel­len auf dem Weg zum und vom Wald­kran­ken­haus kön­nen nicht bedient wer­den. Auch in der Innen­stadt wer­den die Bus­se umge­lei­tet. Alle auf den Umlei­tungs­strecken lie­gen­den Hal­te­stel­len wer­den bedient. Die genau­en Strecken­füh­run­gen der Stadt­bus­li­ni­en sind auf www​.estw​.de/​d​e​u​t​s​c​h​l​a​n​d​t​our zu finden.