Bay­reuth (ah) – Die Frak­ti­on der Bay­reu­ther Gemein­schaft zwei­felt in einem offe­nen Brief an OB Tho­mas Ebers­ber­ger die Lei­stungs­fä­hig­keit des städ­ti­schen Schul­re­fe­ra­tes an. Mit rela­tiv deut­li­chen Wor­ten wird die For­de­rung an das Stadt­ober­haupt for­mu­liert. Von Exper­ten­sei­te wür­den wei­ter stei­gen­de Inzi­denz­zah­len pro­gno­sti­ziert, so die Frak­ti­on im Schreiben.

Hier der kom­plet­te Antrag zum Nach­le­sen: 2021–08-23-Offener Brief-Lüf­tungs­ge­rä­te