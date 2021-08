Die Chris de Burgh Kon­zer­te, wel­che zwi­schen dem 23. August und dem 31. August geplant waren, müs­sen lei­der ver­scho­ben wer­den und somit auch unser geplan­tes Kon­zert in Bad Staf­fel­stein am 25.08.21. Der Künst­ler hat sich bei einem pri­va­ten Kon­takt mit COVID ange­steckt und befin­det sich der­zeit in Qua­ran­tä­ne. Das Kon­zert kann am 08.09.21 nach­ge­holt werden

Chris de Burgh

„Live 2021“

08.09.2021 / 19 Uhr / Rosen­gar­ten Kur­park in Bad Staffelstein

Allein auf der Büh­ne, unplug­ged und nah wie bis­lang noch nie: Chris de Burgh bedankt sich bei den Fans mit Blitz­tour in inti­mem Rah­men für gedul­di­ges War­ten auf sei­ne Shows. Tickets: Tickets behal­ten Ihre Gül­tig­keit. Wer nicht am Nach­hol­ter­min teil­neh­men kann, kann sei­ne Tickets dort zurück­ge­ben, wo sie gekauft wur­den. Alle Infos zur Rück­ab­wick­lung gibt es auch unterwww​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de