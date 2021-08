Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Mais­feld teil­wei­se zerstört

Buben­reuth – Ver­mut­lich inner­halb der zurück­lie­gen­den 2 Wochen wur­de auf einem Mais­feld zwi­schen der Bahn­strecke und der Scher­lesho­fer Stra­ße gewü­tet. Teil­wei­se wur­de der Mais nie­der­ge­tram­pelt, teil­wei­se abge­schnit­ten und so die Ern­te auf ca. 300 m² zer­stört. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Die­ser kann erst nach der Ern­te genau­er bezif­fert wer­den. Wer Hin­wei­se zu dem/​den Täter/​n geben kann, möge sich bit­te mit der PI Erlan­gen-Land, Tel.: 09131/760–514, in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Unfall beim Rückwärtsfahren

Her­zo­gen­au­rach – Am Sams­tag­nach­mit­tag kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall in der Rath­ge­ber­stra­ße Höhe Ein­mün­dung Wyd­hös­sel­stra­ße. Ein Paket­zu­stel­ler woll­te sei­nen IVE­CO Klein­trans­por­ter wen­den, wes­halb er zunächst rück­wärts­fuhr. Dabei über­sah er einen hin­ter ihm befind­li­chen Hyun­dai i20, der mit zwei Per­so­nen besetzt war. Der Fah­rer des Hyun­dai ver­such­te noch nach links aus­zu­wei­chen, aber es kam trotz­dem zur Kol­li­si­on der bei­den Fahr­zeu­ge. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.

An dem Hyun­dai ent­stand vor­ne rechts erheb­li­cher Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren tau­send Euro. Der Pkw war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. An dem Klein­trans­por­ter ent­stand ledig­lich gerin­ger Sachschaden.

Fahr­rad­dieb­stahl

Wei­sen­dorf – Im Tat­zeit­raum Frei­tag­nach­mit­tag bis Sams­tag­mit­tag wur­de ein ver­sperr­tes Fahr­rad aus einem Car­port in der Stra­ße Am Mühl­berg von bis­lang unbe­kann­tem Täter ent­wen­det. Es han­delt sich dabei um ein lila­far­be­nes Damentrek­kin­grad der Mar­ke BBF, Typ Barcelona.

Wer Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­ra­des oder zum Täter geben kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/78090 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Wachen­roth – Silo­bal­len aufgeschnitten

Sicht­lich über­rascht zeig­te sich ein Land­wirt als er bei Hor­bach zu sei­nen, an einem Wald­stück gela­ger­ten Silo­bal­len kam. Meh­re­re Bal­len wur­den durch einen Unbe­kann­ten auf­ge­schlitzt. Das Tier­fut­ter ist auf Grund der Nach­gä­rung nur ein­ge­schränkt zu gebrauchen.

Die genaue Scha­dens­hö­he muss noch ermit­telt wer­den, dürf­te jedoch bei rund 250 Euro liegen.

Wachen­roth – Wahl­pla­kat beschädigt

Am spä­ten Sams­tag­nach­mit­tag wur­de die Beschä­di­gung eines groß­for­ma­ti­gen Wahl­pla­kats, das am Fried­hof, am Orts­ein­gang von Wachen­roth auf­ge­stellt ist, beschädigt.

Nach Ermitt­lun­gen ris­sen die Täter den Druck im Zeit­raum von Frei­tag auf Sams­tag von der Auf­stän­de­rung. Der Scha­den rund 100 Euro. Wer kann zur Tat Anga­ben machen?

Höchstadt – Wahl­pla­ka­te beschädigt

Auch im Stadt­ge­biet Höchstadt wur­den eine Viel­zahl von Wahl­pla­ka­ten, meh­re­rer Par­tei­en, die an Stra­ßen­la­ter­nen befe­stigt waren, her­un­ter­ge­ris­sen und zum Teil auf die Stra­ße geworfen.