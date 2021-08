Hof. Am Sams­tag­abend kurz nach 23 Uhr erhielt die Poli­zei die Mit­tei­lung, dass auf dem Spiel­platz am Schel­len­berg eine Grup­pe Jugend­li­cher durch einen 81-jäh­ri­gen mit einer Mache­te bedroht wor­den sei. Wört­lich hät­te er die­sen ange­kün­digt, ihnen den Kopf abzu­schla­gen, wenn sie nicht sofort die Musik lei­se machen wür­den. Hier­bei hielt er eine Mache­te in der Hand. Im Lau­fe des Gesprächs mit den Jugend­li­chen teil­ten die­se mit, dass sich ein glei­cher Vor­fall bereits eini­ge Tage zuvor ereig­net hät­te, wor­auf die Jugend­li­chen ver­äng­stigt nach Hau­se gegan­gen sei­en, aber nichts der Poli­zei mit­ge­teilt hätten.