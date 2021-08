EGGOLS­HEIM. Am frü­hen Sams­tag­abend stürz­te ein 55-jäh­ri­ger Pedel­ec-Fah­rer im Wald als er mit hoher Geschwin­dig­keit durch eine Schlamm­p­füt­ze fuhr. Hier­bei ver­letz­te er sich so schwer am Ober­kör­per, dass er in ein Kli­ni­kum ein­ge­lie­fert wer­den musste.