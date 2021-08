Das Rote Kreuz in Bad Berneck zieht Bilanz über 2020

Die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der BRK Bereit­schaft Bad Berneck tra­fen sich Ende Juli zu ihrer Jah­res­haupt­ver­samm­lung. Mit dem ver­gan­ge­nen Jahr 2020 und dem ersten Halb­jahr 2021 liegt eine ereig­nis­rei­che Zeit hin­ter den ehren­amt­li­chen Mit­glie­dern des Roten Kreu­zes in Bad Berneck.

Nach der Begrü­ßung der ver­sam­mel­ten Mit­glie­der fass­te Bereit­schafts­lei­ter Jochen Pausch die Erfol­ge der Bad Bernecker in den ver­gan­ge­nen Mona­ten zusam­men. So wur­den die Ehren­amt­li­chen in der zurück lie­gen­den Zeit, 25-mal als Schnell­ein­satz­grup­pe (SEG) Trans­port und Betreu­ung zum Ein­satz geru­fen und haben mit gro­ßem Enga­ge­ment den öffent­lich-recht­li­chen Ret­tungs­dienst mehr­fach unter­stützt. Dar­über hin­aus gelang es den Mit­glie­dern der Bad Bernecker Bereit­schaft auch die Blut­spen­de­ter­mi­ne in ihrem Zustän­dig­keits­be­reich – trotz Pan­de­miela­ge – wei­ter­hin zu unter­stüt­zen und die Spen­der­zah­len durch gemein­sa­me Aktio­nen mit Ver­ei­nen und kom­mu­na­ler Poli­tik auf einem ver­gleichs­wei­sen hohen Niveau zu hal­ten. Im Rah­men der Umset­zung der bun­des­wei­ten Test­stra­te­gie zu Ein­däm­mung des Coro­na-Virus waren die Ehren­amt­li­chen aus Bad Berneck zudem 15 Wochen lang, jeden Sams­tag für 5 Stun­den für eine Schnell­test­sta­ti­on in der Bind­la­cher Bären­hal­le im Ein­satz und teste­ten ins­ge­samt mehr als 1.400 Pro­ban­din­nen und Probanden.

Sehr erfolg­reich waren die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der BRK Bereit­schaft Bad Berneck auch mit ihrem durch Spen­den finan­zier­tem Her­zens­wunsch Hospiz­mo­bil. Das 2019 extra dafür ange­schaff­te und aus­ge­stat­tet Fahr­zeug wird sehr häu­fig ange­fragt und war auch 2020 und 2021 drei­mal im Ein­satz. Bei einem der Ein­sät­ze des Hospiz­mo­bil wur­de eine Pati­en­tin zu ihrer Fami­lie nach Tsche­chi­en beglei­tet, was unter ande­rem auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie mit einem grö­ße­ren orga­ni­sa­to­ri­schen Auf­wand ein­her­ging. Jochen Pausch rich­te­te sei­nen Dank an die­ser Stel­le beson­ders an Sven Judas, für sein Ein­satz bei Orga­ni­sa­ti­on und Durch­füh­rung der Fahr­ten des Hospizmobils.

Ein wei­te­rer Erfolg für die BRK Bereit­schaft Bad Berneck ist die Zusam­men­ar­beit mit der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bad Berneck in der Jugend­ar­beit. 20 Kin­der zählt die gemein­sa­me Jugend­grup­pe der Feu­er­wehr und des BRKs in Bad Berneck. Im ver­gan­ge­nen Jahr konn­ten vier Jugend­li­che aus der Jugend­grup­pe für die Bad Bernecker Bereit­schafts­ju­gend gewon­nen wer­den. In die­sem Zusam­men­hang bedank­te sich Jochen Pausch bei Phil­ipp Mais­el für sei­ne Enga­ge­ment als Lei­ter der Jugendgruppe.

Den Rück­blick schloss Jochen Pausch mit einem Dank an all sei­ne Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den für ihr Enga­ge­ment und ihre Ein­satz­be­reit­schaft für die BRK Bereit­schaft Bad Berneck.

Auch Kreis­be­reit­schafts­lei­ter Richard Knorr dank­te den Bad Bernecker den Mit­glie­dern für ihren Ein­satz für das Rote Kreuz. Richard Knorr ist stolz auf die Bad Bernecker Rot­kreuz­ler die trotz schwie­ri­ger Bedin­gun­gen bei Ein­sät­zen und auch bei der Umset­zung der Schnell­test­stra­te­gie mit­zie­hen. Ins­be­son­de­re mit dem Her­zens­wunsch Hop­siz­mo­bil sei­en die Bad Bernecker lan­des­wei­te Vor­rei­ter. Gera­de in schwie­ri­gen Zei­ten zei­ge sich, wie wich­tig das Ehren­amt für den Schutz und die Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung ist, so Richard Knorr. Er wünscht sich, dass bei den poli­ti­schen Ent­schei­dungs­trä­gern die För­de­rung der ehren­amt­li­chen Kata­stro­phen­schutz-Struk­tu­ren in Deutsch­land, auf­grund der jüng­sten Gescheh­nis­se (z.B.: Hoch­was­ser in Rhein­land­pfalz, Coro­na-Schnell­test­sta­tio­nen), auch wie­der stär­ker in den Fokus rückt.

Eben­falls hofft Richard Knorr auch in Zukunft auf die Ein­satz­be­reit­schaft und das Enga­ge­ment der Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den aus Bad Berneck zäh­len zu können.

Robert Fischer, zwei­ter Bür­ger­mei­ster der Stadt Bad Berneck, sprach den Mit­glie­der der BRK Bereit­schaft Bad Berneck sein Lob aus. Ob Ein­sät­ze oder Blut­spen­den, wenn die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den des Roten Kreu­zes aus Bad Berneck es machen, kann man dar­auf ver­trau­en, dass es funk­tio­niert, so Robert Fischer. Im Namen der Stadt Bad Berneck dank­te er den Bad Bernecker Rot­kreuz­lern für ihr Enga­ge­ment und sicher­te ihnen im Gegen­zug ein stets offe­nes Ohr der Stadt für ihre Bedürf­nis­se zu.

Im Zuge der Kreis­be­reit­schafts­lei­ter-Wah­len 2021 des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, wur­de die Ver­samm­lung der Mit­glie­der der BRK Bereit­schaft Bad Berneck auch zur Ent­schei­dung über die wei­te­re Beset­zung der Bereit­schafts­lei­tung genutzt. Mit gro­ßer Zustim­mung der Mit­glie­der wur­de Jochen Pausch für wei­te­re vier Jah­re als Bereit­schafts­lei­ter beru­fen. Eben­falls wur­de Bernd Griesham­mer als stell­ver­tre­ten­der Bereit­schafts­lei­ter für eine wei­te­re Amts­zeit bestätigt.

Die Jah­res­haupt­ver­samm­lung nah­men die Mit­glie­der der BRK Bereit­schaft Bad Berneck auch zum Anlass ver­dien­te Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den für ihre lang­jäh­ri­gen Dien­ste für das Rote Kreuz gebüh­rend zu ehren.

Geehrt wur­den: