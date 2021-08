Erlan­gen. In der Zeit vom 19.08.2021, 08:00 Uhr bis 19.08.2021, 13:00 Uhr, stell­te eine Frau ihr E‑Mountainbike der Mar­ke Bulls, Far­be Rot, Wert: über 3.000 Euro, vor der Uni-Apo­the­ke in der Palms­an­la­ge 3 in Erlan­gen ab. Sie sicher­te ihr Fahr­rad mit einem Falt­schloss. Gegen 13:00 Uhr stell­te sie dann bereits fest, dass ihr Fahr­rad samt Schloss von Unbe­kann­ten ent­wen­det wur­de. Mög­li­che Zeu­gen der Tat wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131/760–114 oder 760–115 mit der Poli­zei in Erlan­gen in Ver­bin­dung zu setzen.