Bam­berg. In der Frei­tag­nacht kam es im Innen­stadt­be­reich zu einer Viel­zahl von Ruhe­stö­rungs­mit­tei­lun­gen. Vor allem im Bereich der Ket­ten­brücke kam es immer wie­der zu Stö­run­gen durch lau­te Musik durch mit­ge­führ­te Musik­bo­xen. Es wur­den ins­ge­samt 4 Musik­bo­xen zur Unter­bin­dung wei­te­rer Stö­run­gen sicher­ge­stellt, die Boxen kön­nen auf der Dienst­stel­le abge­holt wer­den. Ein 34 Jäh­ri­ger aus dem Bam­ber­ger Osten zeig­te sich der­art unein­sich­tig und kün­dig­te an, am Fol­ge­tag erneut laut Musik hören zu wol­len. Er erhält die Musik­box erst wie­der nach dem Wochenende.