Das Senio­ren­bü­ro der Stadt Bam­berg und die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt bie­ten Kur­se an – mit vie­len Partnern

Sich trotz Mobi­li­täts­ein­schrän­kun­gen sicher im Stra­ßen­ver­kehr bewe­gen, das ist manch­mal gar nicht so ein­fach. Die gute Nach­richt: Man kann das trai­nie­ren. Das Senio­ren­bü­ro der Stadt Bam­berg und die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt bie­ten Bürger:innen, die auf Rol­la­to­ren oder Geh­hil­fen ange­wie­sen sind, im Sep­tem­ber und Okto­ber jeweils einen Kurs an, um den rich­ti­gen Umgang mit sol­chen Hilfs­ge­rä­ten zu erler­nen. Kurs 1 fin­det am Mitt­woch, 15. Sep­tem­ber, statt (Anmel­de­schluss 10. Sep­tem­ber), Kurs 2 am Mitt­woch, 6. Okto­ber (Anmel­de­schluss 24. Sep­tem­ber). Kurs­be­ginn ist jeweils um 14 Uhr in der Jugend­ver­kehrs­schu­le, Pesta­loz­zi­stra­ße 12 in Bam­berg. Die Teil­nah­me ist kostenfrei.

Ein Rol­la­tor oder eine Geh­hil­fe machen Men­schen im täg­li­chen Leben mobi­ler und stel­len so eine gro­ße Stüt­ze dar. Aller­dings birgt ihr unsach­ge­mä­ßer Umgang auch eini­ge Gefah­ren. Was ist beim Betre­ten oder Ver­las­sen eines Bus­ses zu beach­ten? Wel­che Tech­nik ist dabei am sicher­sten und ein­fach­sten? Oder: Wel­che Funk­tio­nen hat ein Rol­la­tor bzw. wie ver­wen­de ich eine Geh­hil­fe sach­ge­recht? Wie bewe­ge ich mich am sicher­sten mit mei­ner Geh­hil­fe oder mei­nem Rol­la­tor im Stra­ßen­ver­kehr? Die­se und wei­te­re Fra­gen beant­wor­ten die Ver­an­stal­ter in den bei­den Kur­sen. Dazu haben sie kom­pe­ten­te Unter­stüt­zung orga­ni­siert: medi­team bie­tet mit sei­nem Ser­vice­mo­bil einen Ein­blick in die ver­schie­de­nen Arten von Rol­la­to­ren und Geh­hil­fen und führt vor Ort einen Sicher­heits­check durch. Funk­tio­niert die Brem­se ord­nungs­ge­mäß? Ist der Rol­la­tor oder die Geh­hil­fe für die jewei­li­ge Grö­ße rich­tig? All das wird geprüft. Die Stadt­wer­ke sind mit einem so genann­ten Nie­der­flur­bus mit von der Par­tie – hier kann das kor­rek­te Ein- und Aus­stei­gen geübt wer­den. Mit einem Gleich­ge­wichts­trai­ning betei­ligt sich saludis,

Zen­trum für reha­bi­li­ta­ti­ve Medi­zin der Sozi­al­stif­tung, an dem Kurs­an­ge­bot. Und die Sicher­heits­schu­lung über­neh­men die Ver­kehrs­er­zie­her der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt. Weil sich das Nütz­li­che bekann­ter­ma­ßen gut mit dem Schö­nen ver­bin­den lässt, ver­wöhnt die Senio­ren­be­auf­trag­te Ste­fa­nie Hahn die Teilnehmer:innen an den Kurs­nach­mit­ta­gen mit Kaf­fee und Kuchen. Auf­grund der pan­de­mi­schen Situa­ti­on gel­ten die zum Zeit­punkt der Schu­lun­gen aktu­el­len Hygie­ne- und Abstands­re­geln. Um die Sicher­heit der Teilnehmer:innen zu gewähr­lei­sten, fin­den die Kur­se in Klein­grup­pen statt.

Infos und Anmeldung

Die Jugend­ver­kehrs­schu­le in der Pesta­loz­zi­stra­ße 12 errei­chen Busfahrer:innen am schnell­sten mit der Linie 901. Bei Bedarf kön­nen Inter­es­sier­te von der Bus­hal­te­stel­le oder von zu Hau­se abge­holt wer­den. Bit­te geben Sie dies bei der Anmel­dung an. Anmel­dung und wei­te­re Infos unter Tel. 0951/87–1514 (vor­mit­tags), E‑Mail seniorenbuero@​stadt.​bamberg.​de