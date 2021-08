Bai­ers­dorf – Am 19.08.2021 wur­de in der Zeit zwi­schen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr, auf dem Park­platz des Ede­ka-Mark­tes in der Jahn­stra­ße, ein sil­ber­far­be­ner VW-Golf von einem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug ange­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514, mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.