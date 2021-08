Ähn­li­che Struk­tu­ren, ent­ge­gen­ge­setz­te Funk­tio­nen: Neue Erkennt­nis­se zu bak­te­ri­el­len Photorezeptoren

Das Son­nen­licht beein­flusst vie­le bio­che­mi­sche Abläu­fe in Pflan­zen, Tie­ren, Pil­zen und Bak­te­ri­en. In zahl­rei­chen Orga­nis­men neh­men die Phy­to­chro­me, eine spe­zi­el­le Klas­se von Pho­to­re­zep­to­ren, rotes oder fern­ro­tes Licht auf und ver­wan­deln es in Signa­le, die ent­spre­chen­de phy­sio­lo­gi­sche Reak­tio­nen aus­lö­sen. In „Natu­re Com­mu­ni­ca­ti­ons“ berich­tet ein inter­na­tio­na­les Team mit Wissenschaftler*innen aus Bay­reuth über eine über­ra­schen­de Ent­deckung: Zwei bak­te­ri­el­le Phy­to­chro­me funk­tio­nie­ren trotz ähn­li­chen Auf­baus auf ent­ge­gen­ge­setz­te Wei­se. Für die Erfor­schung licht­ge­steu­er­ter Pro­zes­se in der Natur und bio­tech­no­lo­gi­scher Anwen­dun­gen bie­ten die­se Erkennt­nis­se neue Anknüpfungspunkte.

In Bak­te­ri­en wird der Ein­fluss des Son­nen­lichts auf den Orga­nis­mus viel­fach durch Signal­sy­ste­me gesteu­ert, an denen zwei Kom­po­nen­ten betei­ligt sind. Die erste Kom­po­nen­te sind Pho­to­re­zep­to­ren, häu­fig han­delt es sich dabei um Phy­to­chro­me. Wie mole­ku­la­re Schal­ter wech­seln sie zwi­schen zwei Zustän­den hin und her, in denen sie jeweils rotes oder fern­ro­tes Licht auf­neh­men. Dadurch lösen sie bio­che­mi­sche Signa­le aus, die an die zwei­te Kom­po­nen­te des Systems – den Ant­wort­re­gu­la­tor – wei­ter­ge­lei­tet wer­den. Der Ant­wort­re­gu­la­tor wie­der­um setzt, abhän­gig von der Art und Inten­si­tät der Signa­le, bestimm­te bio­che­mi­sche Pro­zes­se – unter ande­rem die Expres­si­on von Genen – in den Bak­te­ri­en in Gang.

Nor­ma­ler­wei­se arbei­ten bak­te­ri­el­le Phy­to­chro­me als Enzy­me, die Phos­phat­grup­pen auf Eiweiß­mo­le­kü­le über­tra­gen. Die­se Enzy­me wer­den auch als Kina­sen bezeich­net. Aber aus­ge­rech­net im Phy­to­chrom des Bak­te­ri­ums Deinococ­cus radio­durans (DrB­phP), das in der For­schung als wich­ti­ges Modell­sy­stem gilt, hat man seit gut 20 Jah­ren ver­geb­lich nach einer sol­chen oder anders gear­te­ten enzy­ma­ti­schen Akti­vi­tät gesucht. Trotz enor­mer Rele­vanz als Modell­sy­stem blieb die genaue bio­lo­gi­sche Funk­ti­on des DrB­phP somit unklar. Die bio­che­mi­sche Arbeits­grup­pe von Prof. Dr. Andre­as Mög­lich an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth hat, in Koope­ra­ti­on mit For­schungs­part­nern in Finn­land, die­ses seit lan­gem bestehen­de Rät­sel jetzt auf­ge­klärt. Das Phy­to­chrom des Modell­bak­te­ri­ums D. radio­durans tanzt tat­säch­lich aus der Rei­he: Es ver­hält sich ähn­lich wie eine ande­re Klas­se von Enzy­men, die Phos­phat­grup­pen von benach­bar­ten Mole­kü­len abspal­ten und des­halb Phos­phata­sen heißen.

Die Forscher*innen haben die­ses Ergeb­nis durch einen Ver­gleich mit dem Phy­to­chrom des Bak­te­ri­ums Agrob­ac­te­ri­um fabrum (Agp1) erzielt. Die­ses Phy­to­chrom för­dert – wie es für Kina­sen cha­rak­te­ri­stisch ist – nicht die Abspal­tung, son­dern die Über­tra­gung von Phos­phat­grup­pen. „Der Ver­gleich der aus zwei ver­schie­de­nen Bak­te­ri­en­ar­ten stam­men­den Phy­to­chro­me ist des­halb so span­nend, weil sie ein­an­der spie­gel­bild­lich ent­ge­gen­ge­setz­te Funk­tio­nen haben, obwohl sie sich hin­sicht­lich ihres mole­ku­la­ren Bau­plans sehr ähneln. Und noch eine wei­te­re Auf­fäl­lig­keit haben wir fest­ge­stellt: Die bei­den Funk­tio­nen ver­tei­len sich, wie­der­um gegen­läu­fig, auf zwei ent­ge­gen­ge­setz­te Zustän­de. Das Phy­to­chrom Agp1 ent­fal­tet sei­ne Kina­se-Akti­vi­tät, wenn es fern­ro­tes Licht auf­nimmt. Umge­kehrt star­tet die Phos­phata­se-Akti­vi­tät des Phy­to­ch­roms DrB­phP, wenn es rotes Licht auf­nimmt. Durch die­se ver­glei­chen­de Ana­ly­se konn­ten wir gut 20 Jah­re nach sei­ner Ent­deckung erst­ma­lig eine enzy­ma­ti­sche Akti­vi­tät für DrB­phP nach­wei­sen. Aus die­sen Erkennt­nis­sen könn­ten sich inter­es­san­te Ansatz­punk­te für die Opto­ge­ne­tik erge­ben, ins­be­son­de­re für den Bau künst­li­cher Licht­re­zep­to­ren, mit denen sich zel­lu­lä­re Pro­zes­se steu­ern las­sen“, sagt Prof. Möglich.

Letzt­au­tor der in „Natu­re Com­mu­ni­ca­ti­ons“ ver­öf­fent­lich­ten Stu­die ist Dr. Heik­ki Taka­la, Aca­de­my Rese­arch Fel­low an der Uni­ver­si­tät Jyväs­ky­lä in Finn­land und zuvor Lei­ter einer Nach­wuchs­for­scher­grup­pe an der Uni­ver­si­tät Hel­sin­ki. Im Jahr 2020 wur­de er vom Uni­ver­si­ty of Bay­reuth Cent­re of Inter­na­tio­nal Excel­lence “Alex­an­der von Hum­boldt“ als Seni­or Fel­low aus­ge­wählt. Wäh­rend sei­nes For­schungs­auf­ent­halts in Bay­reuth koope­rier­te er mit der Bay­reu­ther Arbeits­grup­pe von Prof. Mög­lich. „Die Zusam­men­ar­beit in unse­rem Bay­reu­ther Team hat sich wis­sen­schaft­lich als sehr erfolg­reich erwie­sen und hat auch mein Netz­werk per­sön­li­cher Kon­tak­te sehr erwei­tert. Unse­ren Aus­tausch über aktu­el­le Fra­gen in der Pho­to­bio­che­mie inten­si­vie­ren wir des­halb auch nach der jetzt ver­öf­fent­lich­ten Stu­die wei­ter. Die Ergeb­nis­se zei­gen, dass wir bei der Erfor­schung der Licht­steue­rung bio­che­mi­scher Pro­zes­se in vie­ler Hin­sicht noch am Anfang ste­hen. Im Rah­men eines For­schungs­auf­ent­halts mei­ner Mit­ar­bei­te­rin Eli­na Multa­mä­ki in Bay­reuth wer­den wir just ab Sep­tem­ber 2021 unse­re neu­en Erkennt­nis­se in eine bio­tech­no­lo­gi­sche Anwen­dung des DrB­phP umset­zen“, sagt Dr. Takala.

Ver­öf­fent­li­chung:

Eli­na Multa­mä­ki et al.: Com­pa­ra­ti­ve ana­ly­sis of two para­digm bac­te­rio­phy­to­chro­mes reve­als oppo­si­te func­tio­n­a­li­ties in two-com­po­nent signa­ling. Natu­re Com­mu­ni­ca­ti­ons (2021), 12, 4394. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021–24676‑7