Auch Alko­hol­kon­sum­ver­bot besteht weiterhin

Ab 20. August 2021, 00 Uhr, tritt eine neue All­ge­mein­ver­fü­gung zum Ver­kauf und zur Abga­be von alko­ho­li­schen Geträn­ken in bestimm­ten Berei­chen in der Innen­stadt in Kraft. Die neue All­ge­mein­ver­fü­gung gilt bis zum 12. Sep­tem­ber 2021 und schließt naht­los an die vor­her­ge­hen­de an. Die­se war eben­falls befri­stet und ist nun aus­ge­lau­fen. Inhalt­lich bleibt es bei den bis­her bekann­ten Regeln. Eben­falls bestehen bleibt das Alko­hol­kon­sum­ver­bot in der Innenstadt.

In der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr, von Frei­tag auf Sams­tag und Sams­tag auf Sonn­tag, greift wei­ter­hin ein Alko­hol­ver­kaufs- und Kon­sum­ver­bot. Es betrifft im Wesent­li­chen Tei­le der Insel­stadt mit Ket­ten­brücke sowie den Sand. Kon­kret han­delt es sich um fol­gen­de Orte:

Ket­ten­brücke

Haupt­wach­stra­ße

Maxi­mi­li­ans­platz

Grü­ner Markt

Obst­markt

Obe­re Brücke

Karo­li­nen­stra­ße

Kle­ber­stra­ße (inkl. Zuwe­gung mit Trep­pen­ab­gang zum Weegmannufer)

Vor­de­rer Graben

Fleisch­stra­ße

Zwerg­gas­se

Frau­en­stra­ße

Edel­stra­ße

Heu­markt

Holz­markt

Jesui­ten­stra­ße

Fisch­stra­ße

Mau­th­gas­se

Leber­gas­se

Austra­ße

Hasen­gas­se

An der Universität

Stangs­stra­ße

Pro­me­na­de­stra­ße

Rosen­gas­se

Franz-Lud­wig-Stra­ße (bis Ein­mün­dung Willy-Lessing-Straße)

Keß­ler­stra­ße

An den Stadtmauern

Hel­ler­stra­ße

Lan­ge Straße

Am Kra­nen

Kapu­zi­ner­stra­ße

Unte­re Brücke

Domi­ni­ka­ner­stra­ße

Her­ren­stra­ße

Am Lein­ritt (bis zur Unter­füh­rung Markusbrücke)

Unte­re Sand­stra­ße (ab Mar­kus­brücke bis Kreu­zung Eli­sa­be­then­stra­ße / Obe­re Sand­stra­ße / Am Leinritt)

Ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Stra­ße Am Lein­ritt und Unte­re Sand­stra­ße Höhe Markusbrücke

Eli­sa­be­then­stra­ße (zwi­schen Stra­ße Am Lein­ritt sowie Obere/​Untere Sandstraße)

Ring­leins­gas­se

Kat­zen­berg

Kasern­stra­ße

Sand­bad

Obe­re Sandstraße

Grün­hunds­brun­nen

Gey­ers­wörth­platz

Gey­ers­wörth­steg

Unte­re Mühlbrücke

Schran­ne

Lug­bank

Bischofs­mühl­brücke

Gey­ers­wörth­stra­ße (von Gey­ers­wörth­steg bis ein­schließ­lich Ende Rosen­gar­ten vor dem TKS)

Fuß­weg ent­lang Lud­wig-Donau-Main-Kanal bis TKS

Fuß­weg ent­lang Lud­wig-Donau-Main-Kanal vom Kra­nen bis Bruck­ner Steg

Bruck­ner­steg

Haber­gas­se

Gene­rals­gas­se

Thea­ter­gas­sen

Prä­lat-Meix­ner-Platz

Zin­ken­wörth (bis Ein­mün­dung Stra­ße Schön­leins­platz Höhe Widerstands-Mahnmal)

Grund­la­ge für das Wei­ter­füh­ren der Maß­nah­men sind die Bestim­mun­gen des Infek­ti­ons­schutz­ge­setz­tes und der 13. Baye­ri­schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Über­sichts­gra­fik Alko­hol­ver­kaufs- und Kon­sum­ver­bot in Bam­berg (PDF, 2MB)