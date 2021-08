Unter­la­gen für die Brief­wahl kön­nen per­sön­lich, online oder per Post bean­tragt werden

Auch in Zei­ten von Coro­na haben Bürger*innen die Mög­lich­keit, ihre Brief­wahl­un­ter­la­gen für die anste­hen­de Bun­des­tags­wahl per­sön­lich im Wahl­amt zu bean­tra­gen, abzu­ho­len sowie gleich vor Ort zu wäh­len. Zu die­sem Zweck hat die Stadt Coburg in der Ket­schen­gas­se 46 ein Brief­wahl­zen­trum ein­ge­rich­tet, das in der Zeit vom 23. August bis 24.September mon­tags bis don­ners­tags von 8.30 bis 15.30 Uhr und frei­tags von 8.30 bis 12 Uhr geöff­net ist. Um die Brief­wahl­un­ter­la­gen zu bean­tra­gen, bit­te die Wahl­be­nach­rich­ti­gungs­kar­te mit­brin­gen. Die­se soll­te in den kom­men­den Tagen zuge­stellt wer­den. Auf der Kar­te ist noch der 6. Sep­tem­ber als Eröff­nungs­tag des Brief­wahl­zen­trums ver­merkt, die­se Infor­ma­ti­on ist überholt.

Um alle betei­lig­ten Per­so­nen vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schüt­zen und die Ver­brei­tung des Virus mög­lichst zu ver­hin­dern, hat das Wahl­amt ein eige­nes Hygie­nekon­zept erar­bei­tet. Die Behör­de bit­tet alle Antragsteller*innen, sich an die­se Regeln zu hal­ten. Aus­hän­ge mit ent­spre­chen­den Hin­wei­sen befin­den sich im Ein­gangs­be­reich des Brief­wahl­zen­trums, das als „Rund­weg“ auf­ge­baut ist, sodass Begeg­nungs­ver­kehr ver­mie­den wer­den kann. Ins­be­son­de­re soll jede*r Antragsteller*in einen eige­nen Stift mitbringen. ´

Selbst­ver­ständ­lich gel­ten die bekann­ten Hygie­ne­re­ge­lun­gen (Abstands­ge­bot, FFP2-Mas­ken­pflicht, Hän­de­des­in­fek­ti­on beim Betre­ten des Brief­wahl­zen­trums). Die­se sind auch außer­halb des Gebäu­des zu beach­ten, zum Bei­spiel, wenn sich vor dem Brief­wahl­zen­trum eine War­te­schlan­ge bil­den sollte.

Selbst­ver­ständ­lich kön­nen die Brief­wahl­un­ter­la­gen von Mon­tag, 23. August, an online unter www​.coburg​.de/​w​a​h​len bean­tragt wer­den. Hier­für sind auf der Wahl­be­nach­rich­ti­gung ver­merk­te Daten nötig. Zudem kann der dort auf­ge­druck­te per­sön­li­che QR-Code genutzt werden.

Ein schrift­li­cher Antrag ist mit dem Antrags­for­mu­lar mög­lich, das sich auf der Rück­sei­te der Wahl­be­nach­rich­ti­gung befin­det. Es muss aus­ge­füllt an das Wahl­amt der Stadt Coburg, Rosen­gas­se 1, 96450 Coburg geschickt werden.

Fra­gen zur Brief­wahl beant­wor­tet das Wahl­amt unter 09561/89–1332.