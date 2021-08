Am Mon­tag, 23.08.2021, um 18:30 Uhr fin­det eine Video­kon­fe­renz mit Frau Dr. Sil­ke Lau­nert und Ihrem Bun­des­tags­kol­le­gen Flo­ri­an Hahn „Aus­tausch zur Außen- und Sicher­heits­po­li­tik“ statt. Flo­ri­an Hahn ist stellv. Gene­ral­se­kre­tär der CSU und Mit­glied im Ver­tei­di­gungs­aus­schuss und im Aus­schuss für die Ange­le­gen­hei­ten der Euro­päi­schen Uni­on. Sicher ein span­nen­de Ver­an­stal­tung in der momen­ta­nen Situa­ti­on, Frau Dr. Lau­nert freut sich auf eine span­nen­de Dis­kus­si­on mit Ihnen!

Anmel­dung ist per E‑Mail an silke.​launert.​ma02@​bundestag.​de oder tele­fo­nisch unter 0921/7643021 mög­lich. Die Ein­wahl­da­ten gehen Ihnen nach Anmel­dung bis zum 20.08.2021 per E‑Mail zu.