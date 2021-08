Betreu­tes Kun­den­an­la­ge­vo­lu­men wei­ter angestiegen

Die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG hat im ersten Halb­jahr 2021 an ihre erfolg­rei­che Bilanz vom Vor­jahr ange­knüpft. Das betreu­te Kun­den­an­la­gen­vo­lu­men ist zum 30.06.2021 gegen­über dem Vor­jah­res­en­de bereits um über 150 Mio. € ange­stie­gen. „110 Mio. Euro davon kom­men durch gestie­ge­ne Wert­pa­pier­be­stän­de zustan­de“, berich­tet Gre­gor Schel­ler, Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG. „Sie haben sich im letz­ten hal­ben Jahr um 15 % erhöht.“

„Der Kapi­tal­markt hat sich im ersten Halb­jahr 2021 posi­tiv ent­wickelt, so dass die Kun­den pro­fi­tie­ren konn­ten, die ihr Geld in Invest­ment­fonds und ande­re Wert­pa­pie­re ange­legt haben“, freut sich Joa­chim Haus­ner, stell­ver­tre­ten­der Vor­stands­vor­sit­zen­der. „Zugleich haben vie­le Anle­ger wei­ter in Wert­pa­pie­re inve­stiert, um Alter­na­ti­ven im Null- und Nega­tiv­zins­um­feld zu haben.“

Spe­zi­el­le Immo­bi­li­en­fi­nan­zie­rungs­be­ra­ter ausgebildet

Die frän­ki­sche Genos­sen­schafts­bank hat im ersten Halb­jahr 145 Mio. € Kre­di­te neu zuge­sagt. Hier erwar­tet sie wei­te­re Zuwäch­se, zumal die Nach­fra­ge nach Bau­fi­nan­zie­run­gen wei­ter­hin hoch ist. „Wir haben im Früh­jahr 34 Bera­ter spe­zi­ell im Bereich Immo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung aus­ge­bil­det, so dass unse­re Kun­den orts­kun­di­ge, kom­pe­ten­te Ansprech­part­ner haben“, schil­dert Schel­ler. „Sie ken­nen sich mit den öffent­li­chen und staat­li­chen För­der­pro­gram­men und den ver­schie­de­nen Finan­zie­rungs­mo­del­len bestens aus und fin­den pas­sen­de Lösun­gen mit unse­ren Kun­den.“ Die VR Bank nutzt neue Ver­fah­ren, um Kre­dit­an­trä­ge deut­lich schnel­ler bear­bei­ten zu kön­nen. „Die Bera­ter in der Immo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung kön­nen Immo­bi­li­en­kre­di­te bis zu einer Sum­me von 750.000 Euro sofort vor Ort zusa­gen und dem Kun­den eine Finan­zie­rungs­be­stä­ti­gung aus­hän­di­gen“ freut sich Scheller.

Fusi­on mit Ver­ei­nig­ten Raiff­ei­sen­ban­ken im Herbst

Ins­ge­samt blickt die Genos­sen­schafts­bank posi­tiv auf die wei­te­re Geschäfts­ent­wick­lung. Nach der Zustim­mung der Ver­tre­ter­ver­samm­lung fin­det die Fusi­on der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG mit den Ver­ei­nig­ten Raiff­ei­sen­ban­ken Grä­fen­berg-Forch­heim-Eschen­au-Herolds­berg eG im Herbst statt. Das umfang­rei­che Pro­jekt der tech­ni­schen und orga­ni­sa­to­ri­schen Zusam­men­füh­rung bei­der Ban­ken läuft der­zeit rei­bungs­los und plan­mä­ßig. Durch die Ver­ei­ni­gung der Geld­in­sti­tu­te ent­steht eine der größ­ten Genos­sen­schafts­ban­ken in Fran­ken mit einem betreu­ten Kun­den­vo­lu­men von 6,5 Mrd. Euro und 150.000 Kunden.