Sanie­rungs­ar­bei­ten vom 27. August bis vor­aus­sicht­lich 10. September

Wegen umfang­rei­cher Sanie­rungs­ar­bei­ten muss die Franz-Fischer-Brücke in Bug am Frei­tag, 27. August, von 7 bis 12 Uhr, sowie ab Mon­tag, 30. August, 7 Uhr, für zwei Wochen gesperrt wer­den. In den genann­ten Zeit­räu­men kön­nen weder Kraft­fahr­zeu­ge noch Rad­fah­rer und Fuß­gän­ger pas­sie­ren. Die Umlei­tung erfolgt über die Bug­er Stra­ße und den Münch­ner Ring.

Die Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be (BSB) wei­sen dar­auf hin, dass es sich teils um höchst wit­te­rungs­ab­hän­gi­ge Arbei­ten han­delt. Des­halb ist nicht aus­zu­schlie­ßen, dass die Brücke län­ger gesperrt wer­den muss. Es ste­hen Asphal­tie­rungs- und Fugen­sa­nie­rungs­ar­bei­ten am Fahr­bahn­be­lag, Kor­ro­si­ons­schutz­ar­bei­ten an den Über­gangs­kon­struk­tio­nen sowie Beton­sa­nie­rungs­ar­bei­ten an den Kap­pen an. Um die Ver­kehrs­si­cher­heit des Bau­werks wei­ter­hin zu gewähr­lei­sten, sind die Sanie­rungs­maß­nah­men drin­gend erforderlich.

Wäh­rend der Sper­rung am Frei­tag, 27. August, wer­den Vor­ar­bei­ten erle­digt. Laut BSB wur­den die Arbei­ten an der Brücke bewusst in die Som­mer­fe­ri­en gelegt, um die Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen so gering wie mög­lich zu halten.