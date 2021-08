„Gefühls­bil­der“

Gefühls­bil­der: Unter die­sem Mot­to bie­tet die Psy­cho­so­zia­le Krebs­be­ra­tungs­stel­le Bay­reuth der Baye­ri­schen Krebs­ge­sell­schaft gemein­sam mit dem Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk am Mitt­woch, 1. Sep­tem­ber, von 15 bis 17 Uhr einen Mal-Work­shop für an Krebs erkrank­te Men­schen an. Unter Anlei­tung von Kurs­lei­te­rin Mari­on Kien­baum üben die Teil­neh­men­den im krea­ti­ven Mal­pro­zess das Zulas­sen von Ver­än­de­run­gen, das Los­las­sen und das Anneh­men des­sen, was ist. So ent­ste­hen Bil­der mit einer tie­fen Wir­kung – nicht nur für die­je­ni­gen, die sie gemalt haben. Ver­an­stal­tungs­ort ist die Baye­ri­sche Krebs­ge­sell­schaft, Maxi­mi­li­an­stra­ße 52–54 in Bay­reuth. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 20 Euro. Nähe­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung bis 26. August bei der Psy­cho­so­zia­len Krebs­be­ra­tungs­stel­le Bay­reuth unter Tel. 0921 150 30 44 oder unter kbs-​bayreuth@​bayerische-​krebsgesellschaft.​de