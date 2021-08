LICH­TEN­FELS. Durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter wur­de am Mitt­woch­nach­mit­tag im Eichen­weg einer Zehn­jäh­ri­gen ihre Umhän­ge­ta­sche geraubt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermittelt.

Das Mäd­chen befand sich auf den Nach­hau­se­weg vom Schwimm­bad, als sie gegen 16.30 Uhr von einem Jugend­li­chen ange­spro­chen wur­de. Nach­dem die­ser nach deren Alter und Namen gefragt hat­te, riss der Tat­ver­däch­ti­ge die mit­ge­führ­te Umhän­ge­ta­sche der Zehn­jäh­ri­gen von deren Schul­ter und flüch­te­te in Rich­tung Mera­ni­er­bad. In der Tasche befan­den sich Bade­sa­chen und ein Geld­beu­tel. Der Umhän­ge­beu­tel samt Inhalt konn­te spä­ter am Mera­ni­er­hal­len­bad auf­ge­fun­den wer­den. Es fehl­te ein ein­stel­li­ger Geldbetrag.

Der Tat­ver­däch­ti­ge war zir­ka 14 bis 16 Jah­re alt und hat­te eine kräf­ti­ge Sta­tur. Die Kör­per­grö­ße benann­te das Mäd­chen mit 160 bis 165 Zen­ti­me­ter. Der Jugend­li­che war kom­plett schwarz geklei­det und trug wei­ße Schu­he, eine schwar­ze Müt­ze und schwar­ze Stoff­hand­schu­he. Zudem hat­te er eine schwar­ze Mas­ke und einen gro­ßen schwar­zen Ruck­sack mit wei­ßen Strei­fen und Schrift getragen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet Per­so­nen, die rele­van­te Beob­ach­tun­gen gemacht haben oder Hin­wei­se auf den Täter geben kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.