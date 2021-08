Simon Len­gel freut sich über einen kabel­lo­sen TV Ohr­hö­rer, mit dem er zu Hau­se Fil­me und Musik im Kino­sound erle­ben kann. Über­bracht hat die fro­he Bot­schaft Mar­tin Lustig, vom Ver­trieb Fir­men­kun­den der AOK in Bam­berg. „Bei unse­ren Out­door­fun Gewinn­spie­len in Face­book gibt es tol­le Prei­se und wir freu­en uns sehr, dass wir einen Gewin­ner aus unse­rer Regi­on beglück­wün­schen dür­fen.“ Dies­mal soll­ten die Teil­neh­mer eine Fra­ge zum The­ma Zucker und gesun­de Ernäh­rung beant­wor­ten. „Mit der rich­ti­gen Ant­wort habe ich einen kom­for­ta­blen Kopf­hö­rer gewon­nen. Damit kann ich mei­nen Sport mit tol­lem Musik­sound machen“ so Simon Lengel.

Wer eben­falls sein Glück am Gewinn­spiel pro­bie­ren möch­te, macht ein­fach mit auf der Face­book­sei­te der AOK Bayern.