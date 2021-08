A93/GATTENDORF, LKR HOF. Bei einer Fahr­zeug­kon­trol­le auf der Auto­bahn A93 zogen Poli­zei­be­am­te der Ver­kehrs­po­li­zei Hof am Diens­tag­abend ein unter­schla­ge­nes Fahr­zeug aus dem Ver­kehr. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Diens­tag über­prüf­ten Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Hof gegen 19.10 Uhr auf der A93, Fahrt­rich­tung Hoch­fran­ken, den VW Golf am dor­ti­gen Park­platz Bären­holz Ost. Die Kon­trol­le ergab, dass es sich bei dem Wagen um ein Miet­fahr­zeug im Wert von zir­ka 2.000 Euro han­del­te. Die­ses war zunächst von einer Miet­ser­vice­fir­ma aus Nie­der­sach­sen an den 57-jäh­ri­gen kroa­ti­schen Fahr­zeug­füh­rer ver­mie­tet wor­den. Der Mann gab den VW nach Ablauf des Miet­ver­tra­ges nicht zurück. Die Beam­ten nah­men ihn des­halb vor Ort vor­läu­fig fest.

Der VW Golf stell­ten die Ver­kehrs­po­li­zi­sten zur Rück­füh­rung an den recht­mä­ßi­gen Eigen­tü­mer sicher. Der tat­ver­däch­ti­ge Fah­rer muss nun mit einer Anzei­ge wegen Unter­schla­gung rech­nen. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen über­nah­men die Beam­ten der Kri­po Hof.