Kulm­bach, 18.08.2021: Der Impf­bus des Land­krei­ses Kulm­bach macht in Koope­ra­ti­on mit Cen­ter-Inha­ber Micha­el Seidl am Sams­tag, den 21.08.2021, Sta­ti­on bei EDE­KA Seidl am Gol­de­nen Feld. Eine Imp­fung ist dort von 10:00 bis 13:00 Uhr mit den Vak­zi­nen von Bio­N­Tech und Johnson&Johnson möglich.

Die Imp­fung rich­tet sich an alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ab 12 Jah­ren. Eine vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung ist nicht nötig. Mit­zu­brin­gen ist nur der Per­so­nal­aus­weis und falls vor­han­den der Impfpass.

Update zum Stand der Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen und Schutz­imp­fun­gen im Land­kreis Kulm­bach (Stand 16:00 Uhr)



Inzi­denz bleibt wei­ter­hin deut­lich unter Bun­des- und Landeswert

Am Mitt­woch wur­den drei wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Trotz der neu­en Fäl­le liegt der Land­kreis mit einem 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert von 8,38 wei­ter­hin deut­lich unter dem baye­ri­schen und deutsch­land­wei­ten Durch­schnitt. Im bay­ern­wei­ten Ver­gleich ver­zeich­ne­te Kulm­bach (Stand 18.08.) noch immer die viert­nied­rig­ste Inzi­denz von allen.

Aktu­el­le Corona-Fälle 12 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 6 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 8,38 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 1 (1 | 0) in Qua­ran­tä­ne 22 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.107 (+ 3) Gene­se­ne 3.978 (+ 0) Ver­stor­be­ne 117

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 46.361 (64,78 %) Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 43.051 (60,16 %)

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den heu­te 44 wei­te­re PCR-Testun­gen durchgeführt.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.