Eine erneu­te sehr groß­zü­gi­ge Spen­de konn­te Anfang August die Thuis­brun­ner Feu­er­wehr­füh­rung von den bei­den Juni­or­chefs Jana und Andre­as Hof­mann von der Fir­ma Hof­mann CNC aus Haid­hof in Emp­fang neh­men. Für ein siche­res Arbei­ten auch bei Ein­sät­zen in der Nacht konn­te durch die Fir­ma Hof­mann CNC eine soge­nann­te Groß­flä­chen­leuch­te ange­schafft wer­den. Sie gewähr­lei­stet ein blend­frei­es Aus­leuch­ten der Ein­satz­stel­le und sorgt somit für ein siche­res und unfall­frei­es Arbei­ten der ehren­amt­li­chen Brand­schüt­ze­rin­nen und Brand­schüt­zer. Die­se wich­ti­ge Anschaf­fung mit einer Gesamt­sum­me von ca. 3.000 € konn­te nun nach einer Ein­wei­sung der Mann­schaft offi­zi­ell in Betrieb genom­men wer­den. Die Feu­er­wehr Thuis­brunn bedankt sich sehr herz­lich für die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung durch die Fir­ma Hof­mann CNC.