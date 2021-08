Bay­reu­ther Bürger/​innen kön­nen sich in Sachen Hei­zungs­tausch, ener­ge­ti­scher Sanie­rung und Pho­to­vol­ta­ik bera­ten lassen

BAY­REUTH – Däm­mung, Hei­zungs­tausch oder Ein­satz erneu­er­ba­rer Ener­gien – für die ener­ge­ti­sche Sanie­rung von pri­va­ten Immo­bi­li­en gibt es der­zeit gute För­der­be­din­gun­gen. Wie aber der rich­ti­ge Weg für das Eigen­heim aus­sieht, ist ohne Exper­ten­wis­sen nur schwer zu beant­wor­ten. Die Stadt Bay­reuth will ihren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern einen leich­ten Ein­stieg in das The­ma bie­ten. Daher gibt es jetzt einen Bera­tungs­stütz­punkt der Ver­brau­cher­zen­tra­le und der Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken im Neu­en Rat­haus. Einen wei­te­ren bie­tet das Land­rats­amt an. Pri­va­te Haus- oder Woh­nungs­be­sit­zer kön­nen sich hier aus­führ­lich und per­sön­lich infor­mie­ren. Der erste Bera­tungs­nach­mit­tag, bei dem der unab­hän­gi­ge Ener­gie­be­ra­ter Diplom-Inge­nieur Tho­mas Will acht 45-minü­ti­ge indi­vi­du­el­le Gesprä­che führ­te, fand jetzt statt.

Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger begrüß­te im Rat­haus mit Georg Win­ter den ersten Bay­reu­ther, der das neue Ange­bot nutz­te. „Der Kli­ma­schutz ist ein wich­ti­ges The­ma für die wei­te­re Stadt­ent­wick­lung. Dabei wol­len wir unse­re Bevöl­ke­rung aktiv mit­neh­men. Denn letzt­lich kann jeder in sei­nem per­sön­li­chen Lebens­um­feld sei­nen Bei­trag lei­sten“, so Ebers­ber­ger. Georg Win­ter möch­te gleich in meh­re­ren Berei­chen aktiv wer­den. „Wir haben an drei Sei­ten Fas­sa­den und ein Dach mit hohem Solar­po­ten­zi­al. Ich hof­fe, dass ich hier Rat­schlä­ge zu recht­li­chen Grund­la­gen und För­de­rung bekom­men kann.“ Auch zu tech­ni­schen Lösun­gen für Kel­ler­däm­mung will Win­ter sich informieren.

Für den Kli­ma­schutz ist die ener­ge­ti­sche Sanie­rung von Pri­vat­ge­bäu­den enorm wich­tig. Ein Groß­teil der CO 2 -Emis­sio­nen der Stadt Bay­reuth ent­steht im pri­va­ten Gebäu­de­be­reich, vor allem durch den Heiz­be­darf. Maß­nah­men zur effek­ti­ven Däm­mung und die Umstel­lung auf kli­ma­freund­li­che Heiz­sy­ste­me mit erneu­er­ba­rer Ener­gie kön­nen einen beträcht­li­chen Bei­trag zur Wär­me­wen­de lei­sten. Zudem kön­nen die Kosten für den Aus­tausch einer alten Ölhei­zung gegen erneu­er­ba­re Wär­me­quel­len bis zur Hälf­te staat­lich geför­dert werden.

Das neue Bera­tungs­an­ge­bot wird künf­tig im Wech­sel mit dem Land­rats­amt zunächst alle sechs Wochen, ab dem kom­men­den Jahr dann monat­lich statt­fin­den. Die näch­sten regu­lä­ren Ter­mi­ne fin­den am 14. Okto­ber im Land­rats­amt (bereits aus­ge­bucht) und am 17. Novem­ber im Neu­en Rat­haus statt. Kurz­fri­stig wur­de außer­dem auf­grund der gro­ßen Nach­fra­ge ein wei­te­rer Bera­tungs­nach­mit­tag im Rat­haus anbe­raumt. Er fin­det am Mitt­woch, 15. Sep­tem­ber, statt. Ter­mi­ne kön­nen unab­hän­gig vom Wohn­sitz bei bei­den Bera­tungs­stel­len unter Tele­fon 0921 25–1141 oder 0921 728–458 ver­ein­bart werden.

Neben die­sen Ange­bo­ten kön­nen Pri­vat­per­so­nen für eine schnel­le Bera­tung auch die Hot­line der Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken anru­fen (Tele­fon: 09221 823919) und even­tu­ell Ener­gie­checks am eige­nen Gebäu­de in Anspruch neh­men. Dabei unter­sucht ein unab­hän­gi­ger Ener­gie­be­ra­ter das Haus oder die Woh­nung direkt vor Ort, gibt Tipps zu mög­li­chen Sanie­rungs­maß­nah­men und fasst die Ergeb­nis­se in einem Bericht zusam­men. Durch die Mit­glied­schaft von Stadt und Land­kreis Bay­reuth bei der Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken, durch Bun­des­för­der­mit­tel und durch kom­mu­na­le Zuschüs­se sind auch die­se Ange­bo­te kostenfrei.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt’s im Inter­net unter www​.ener​gie​agen​tur​-ober​fran​ken​.de oder www​.bay​reuth​.de/​k​l​i​m​a​s​c​h​utz (Rubrik „Ener­gie und Energieberatung“).