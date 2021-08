Mün­chen / Forch­heim – Der Start­schuss für die Errich­tung eines neu­en, gro­ßen Bay­Wa Betriebs am Stadt­rand von Forch­heim ist gefal­len: Am heu­ti­gen Diens­tag setz­te die Bay­Wa gemein­sam mit dem Forch­hei­mer Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein und dem Lei­ter des Stadt­bau­am­tes, René Franz, den offi­zi­el­len Spa­ten­stich im neu­en Forch­hei­mer Gewer­be­ge­biet Ber­tels­wei­her. 8,1 Mil­lio­nen Euro inve­stiert die Bay­Wa in ein Tech­nik-Ser­vice­zen­trum, in Agrar­ge­bäu­de sowie in eine Tank­stel­le mit Umschlags­an­la­ge und eine E‑Ladestation.

„Hier in Forch­heim schaf­fen wir einen zeit­ge­mä­ßen Stand­ort mit modern­ster Aus­stat­tung“, so Gün­ter Schu­ster, Bay­Wa Spar­ten­ge­schäfts­füh­rer Agrar und Tech­nik in Fran­ken. „Damit tra­gen wir den stei­gen­den Anfor­de­run­gen unse­rer land­wirt­schaft­li­chen Kun­den Rech­nung.“ Gleich­zei­tig sei die Inve­sti­ti­on ein kla­res Bekennt­nis zur Regi­on. Schu­ster: „Die Bay­Wa ist schon seit vie­len Jahr­zehn­ten in Forch­heim ver­tre­ten. Wir freu­en uns, dass wir hier am Stadt­rand unser Enga­ge­ment in Forch­heim fort­set­zen und ver­tie­fen kön­nen.“ So wer­de die Inve­sti­ti­on den frü­he­ren Bay­Wa Betrieb an der Län­de deut­lich an Grö­ße, Pro­fes­sio­na­li­tät und Lei­stungs­fä­hig­keit über­tref­fen. Ein Plus­punkt sei­en zudem Lage und Erreich­bar­keit: Der neue Stand­ort liegt am Stadt­rand und nahe der A73.

Auf einer Gesamt­flä­che von 16.000 Qua­drat­me­tern sind Gebäu­de und Flä­chen für die Bay­Wa Geschäfts­be­rei­che Tech­nik, Agrar und Ener­gie geplant:

- Tech­nik: Werk­stät­te mit 14 Mon­ta­ge­plät­zen (davon 3 für Lkw), einer Dia­gno­se­sta­ti­on, einer Rei­fen­sta­ti­on, einer Klein­mo­to­ren­werk­statt und einem Ersatz­teil­la­ger; eine Lager­hal­le, eine Frei­flä­chen­aus­stel­lung sowie ein Ver­kaufs­shop für Klein­mo­to­ri­stik und land­wirt­schaft­li­chen Fachbedarf

- Agrar: Getrei­de- und Dün­ger­la­ger, Fuhrwerkswaage

- Ener­gie: Auto­ma­ten­tank­stel­le und Umschlags­an­la­ge für Mine­ral­öl­kraft­stof­fe sowie zwei Lade­sta­tio­nen für E‑Autos

- Büro- und Sozi­al­räu­me für Tech­nik und Agrar

Die Fer­tig­stel­lung des Werk­statt­ge­bäu­des ist bereits zur Jah­res­wen­de 2021 geplant. Bis dahin wer­den die Akti­vi­tä­ten der bis­he­ri­gen Bay­Wa Werk­stät­te an der Län­de an den neu­en Stand­ort ver­la­gert. Eben­falls noch in die­sem Jahr sol­len die Tank­stel­le, die Umschlags­an­la­ge und die E‑Ladesäulen in Betrieb gehen. Die wei­te­ren Bau­maß­nah­men wer­den im Früh­jahr 2022 fertiggestellt.