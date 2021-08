Fünf­mal tol­ler Ein­satz für Natur und Umwelt

Fünf Preis­trä­ger erhiel­ten jüngst aus den Hän­den des Stell­ver­tre­ters des Land­rats, Hel­mut Fischer, und des stell­ver­tre­ten­den Vor­stands­vor­sit­zen­den der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels, Roland Vogel, den För­der­preis für Umwelt- und Natur­schutz im Land­kreis Lich­ten­fels. Die Geehr­ten kön­nen auf ein lang­jäh­ri­ges, ehren­amt­li­ches und vor­bild­li­ches Enga­ge­ment zurückblicken.

Bei der Fei­er­stun­de wur­de deut­lich, wie unter­schied­lich der Ein­satz für die Umwelt sein kann und sich eigent­lich jeder nach sei­nen Mög­lich­kei­ten und Vor­lie­ben enga­gie­ren kön­ne, so der Stell­ver­tre­ter des Land­rats, Hel­mut Fischer. Unter dem Ein­druck der jüng­sten Extrem­wet­ter-Ereig­nis­se gewin­ne der Bei­trag jedes Ein­zel­nen für den Kli­ma­schutz, für die Arten­viel­falt oder für das Grün in Stadt und Land noch­mals an Bedeutung.

Der stell­ver­tre­ten­de Vor­stands­vor­sit­zen­de der Spar­kas­se, Roland Vogel, wies dar­auf hin, dass mit dem Preis selbst schon „Nach­hal­tig­keit“ bewie­sen wer­de, wur­de er nun­mehr doch bereits zum 28. Mal ver­lie­hen. Das Mot­to der Spar­kas­se „Gut für die Regi­on“ wer­de hier im besten Sin­ne verwirklicht.

Den För­der­preis erhielten:

Elvi­ra Hor­nung aus Küm­mel für ihre lang­jäh­ri­ge Tätig­keit als Vor­sit­zen­de des Gar­ten­bau­ver­eins und „Motor“ des Küm­me­ler Apfelmarktes;

Hel­mut Hühn­lein aus Ebers­dorf, der sich im Bucher Forst um den Amei­sen- und Vogel­schutz kümmert;

Gün­ter Neu­mann aus Reun­dorf für sei­ne Tätig­keit im Gewäs­ser­schutz und in der Fisch­he­ge auf dem Main und sei­nen Zuflüssen;

Die­ter Weber­pals aus Burg­kunst­adt für sei­ne lang­jäh­ri­ge Tätig­keit in der Natur­schutz­wacht und als Wanderwegewart;

Der Ver­ein „Wasch- und Tank­ge­mein­schaft Wei­den, Mod­schie­del und Umge­bung e.V. mit dem Vor­sit­zen­den Alfred Linz für die Kon­zep­tio­nie­rung und Errich­tung eines gemein­schaft­li­chen Tank- und Wasch­plat­zes mit hohen umwelt­schutz-tech­ni­schen Maßstäben.

Mit den Geehr­ten freu­ten sich bei der Fei­er­stun­de auch die Bür­ger­mei­ster der jewei­li­gen Kommunen.

Die Preis­trä­ger wur­de aus neun Vor­schlä­gen von einer Jury aus­ge­wählt, der fol­gen­de Per­so­nen ange­hör­ten: Ste­fan Schney­er, Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels; Maria Wieh­le, Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge; Chri­stoph Hüb­ner, Amt für Land­wirt­schaft und For­sten, Bereich For­sten; Micha­el Bien­lein, Kreis­ob­mann Bau­ern­ver­band; Tim Baum, Abtei­lungs­lei­ter Bau­en und Umwelt, Kom­mu­na­les am Land­rats­amt Lich­ten­fels; Tho­mas Fischer, unte­re Natur­schutz­be­hör­de am Land­rats­amt Lichtenfels.

Die Orga­ni­sa­ti­on des För­der­prei­ses liegt in Hän­den von Micha­el Stro­mer von der Umwelt­sta­ti­on des Landkreises.