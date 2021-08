Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Haus mit Stahl­ku­gel beschossen

Gestern teil­te eine Haus­be­sit­ze­rin aus Sieg­litz­hof der Erlan­ger Poli­zei eine kaput­te Fen­ster­schei­be mit.

Durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter wur­de in der Zeit vom 09. – 15.08.2021 nach bis­he­ri­gen Ermitt­lun­gen das Küchen­fen­ster des Hau­ses mit einer han­dels­üb­li­chen 6mm Stahl­ku­gel beschos­sen. Nach Art des Geschos­ses dürf­te es sich bei der Tat­waf­fe um eine sog. Sof­tair­pi­sto­le handeln.

Das Geschoss durch­schlug die äuße­re Schei­be des Fen­sters. Bei der Absu­che des Tat­or­tes konn­te das Geschoss unter­halb des Fen­sters auf­ge­fun­den werden.

Täter­hin­wei­se lie­gen bis­lang nicht vor.

Bür­ger­treff in Büchen­bach verwüstet

Zum wie­der­hol­ten Male wur­de der Bür­ger­treff und Aben­teu­er­spiel­platz in Büchen­bach durch bis­lang unbe­kann­te Täter verwüstet.

Die Täter gelang­ten in der Nacht von Mon­tag auf Sonn­tag auf unbe­kann­te Art und Wei­se in das Gebäu­de. Hier konn­ten sie sich frei bewe­gen und ver­teil­ten im Inne­ren des Gebäu­des rote Far­be auf den Boden. Dabei war­fen sie auch Gegen­stän­de auf den Boden. Anschlie­ßend setz­ten sie die Ran­da­le im Ober­ge­schoss fort. Hier ent­wen­de­ten sie auch Nahrungsmittel.MFR 027 (2008–02-11) Bei der Tat­ortauf­nah­me konn­ten kei­ne Auf­bruch­spu­ren gesi­chert wer­den, so dass der­zeit auch davon aus­ge­gan­gen wer­den muss, dass eine Türe nicht ver­schlos­sen war. Dar­über hin­aus wur­den jedoch Spu­ren gefun­den, die zwei­fels­frei den unbe­kann­ten Tätern zuzu­ord­nen sind. Hier lau­fen der­zeit noch die Untersuchungen.

Der Gesamt­scha­den bezif­fert sich auf meh­re­re hun­dert Euro.

Mög­li­che Zeu­gen der Tat wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131/760–114 oder 760- 115 mit der Poli­zei in Erlan­gen in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Kenn­zei­chen entwendet

Ecken­tal – Im Zeit­raum vom 14.08.21 16:00 Uhr – 16.08.21 10:00 Uhr, ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter das amt­li­che Kenn­zei­chen eines in der Dr.-Otto-Leich-Straße gepark­ten Kraft­ra­des. Das Kraft­rad stand hier­bei in einer Park­bucht hin­ter dem dor­ti­gen Bau­markt. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land erbit­tet sach­dien­li­che Hin­wei­se unter 09131/760514.

Tank­be­trü­ge­rin schnell ermit­telt – Tank­schuld beglichen

Bai­ers­dorf Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de durch den Inha­ber einer Tank­stel­le in Bai­ers­dorf, ein Tank­be­trug bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land gemel­det. Eine unbe­kann­te Per­son hat­te im Wert von über 70,- Euro getankt und war anschlie­ßend davon­ge­fah­ren, ohne zuvor die Rech­nung zu beglei­chen. Anhand des Kenn­zei­chens konn­te die Per­son ermit­telt wer­den. Die­se gab an, vor lau­ter Stress ver­ges­sen zu haben, zu bezah­len. Umge­hend wur­de der Betrag bei der Tank­stel­le begli­chen, sodass dem Tank­stel­len­in­ha­ber kei­ner­lei Scha­den entstand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Fahr­rad­dieb­stahl

Von Sams­tag auf Sonn­tag­nacht wur­de in der Zeit von 02.30 Uhr – 03.15 Uhr ein Fahr­rad der Mar­ke Scott (grü­noran­ge) an der Ein­mün­dung Ans­ba­cher Ecke Damasch­ke­stra­ße ent­wen­det. Der Geschä­dig­te stell­te sein Gefährt unver­sperrt an der genann­ten Ört­lich­keit ab. Der Wert des Rads wur­de durch den Geschä­dig­ten auf 400 Euro beziffert.

Unfall mit Verletzten

Am Mon­tag, gegen 09.45 Uhr befuhr eine 59jährige Heß­dor­fe­rin mit ihrem Pkw die Staats­stra­ße von Gro­ßen­see­bach in Fahrt­rich­tung Heß­dorf. An der Ein­mün­dung Staats­stra­ße 2259/ Staatstra­ße 2240 bog die Pkw-Fah­re­rin nach links in Rich­tung Hann­berg ab und über­sah hier­bei einen von links kom­men­den Pkw-Fah­rer aus Hal­lern­dorf. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß, bei­de Fahr­zeu­ge wur­den erheb­lich beschä­digt und muss­ten abge­schleppt wer­den. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin zog sich diver­se Schnitt­ver­let­zun­gen und einen Schock zu und muss­te im Kran­ken­haus behan­delt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Ver­kehrs­un­fäl­le

Adels­dorf: Ein 21jähriger befuhr mit einem 600 PS-star­ken Audi am Mon­tag­abend gegen 22.00 Uhr die Hoch­stra­ße Rich­tung Bun­des­stra­ße 470. Auf regen­nas­ser Fahr­bahn kam er unmit­tel­bar nach dem Abbie­ge­vor­gang in Schleu­dern und nach rechts von der Fahr­bahn ab. Im Fahr­zeug lösten sich alle Air­bags aus und der Audi kam auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te zum Erlie­gen. Im Fahr­zeug befan­den sich zwei Per­so­nen die bei­de unver­letzt blieben.

Am Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den im höhe­ren 5stelligen Bereich.

Mühl­hau­sen: Bereits am Mon­tag­vor­mit­tag gegen 11.00 Uhr kam es auf der Staats­stra­ße 2260 zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall. Eine 52jährige Renault­fah­re­rin befuhr die Staats­stra­ße 2260 von Mühl­hau­sen kom­mend in Fahrt­rich­tung Wachen­roth. Kurz vor der Abzwei­gung Albach kam sie mit ihrem PKW allein­be­tei­ligt nach rechts von der Fahr­bahn ab, über­schlug sich mehr­fach und kam auf einer Wie­se unter­halb der Fahr­bahn zum Ste­hen. Die Fah­re­rin konn­te sich noch selbst aus dem Fahr­zeug befrei­en, klag­te jedoch über Schmer­zen im Ober­kör­per­be­reich. Sie wur­de durch den RTW ins Kran­ken­haus Bam­berg ver­bracht. Am Fahr­zeug ent­stand Totalschaden.

Rad­fah­rer erbeu­tet Geldbörse

Höchstadt: Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 15.30 Uhr saß eine 42jährige Frau aus Wachen­roth in der Höch­städ­ter Fuß­gän­ger­zo­ne vor dem dor­ti­gen Eis­ca­fe auf einer Bank.

Neben sich hat­te sie ihren Geld­beu­tel lie­gen. Ein Fahr­rad­fah­rer griff sich den Geld­beu­tel bei der Vor­bei­fahrt und flüch­te­te in nörd­li­che Rich­tung. Die Frau woll­te dem Dieb fol­gen, stürz­te hier­bei zu Boden und ver­letz­te sich.

In dem Geld­beu­tel befand sich ein höhe­rer Geld­be­trag und diver­se Karten.

Zeu­gen die Beob­ach­tun­gen gemacht haben die zur Iden­ti­fi­zie­rung des Täters füh­ren könn­ten, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höchstadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.