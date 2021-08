Kon­tri – zwi­schen Musik und Tusche

„Es ist ein Ven­til.“ So beschreibt der Musi­ker und Zei­chen­künst­ler Adri­an Kon­tri sei­ne Wer­ke. Etwas dys­to­pisch, etwas zwi­schen Leben und Tod und den Gefüh­len, die einen im All­tag beglei­ten. „Zu jedem mei­ner Wer­ke gibt es 1–2 Songs. Die habe ich gehört – Das, was mich beschäf­tigt hat, habe ich dann, statt eine Wand zu zer­trüm­mern Stück für Stück durch Tusche, Koh­le und ande­re Mit­tel auf’s Papier gebracht.“

Was dabei ent­stand, sind über 50 Wer­ke, alle in ihrem ganz eige­nen Stil, mit ihrer eige­nen Geschich­te und einer schö­nen Melo­die auf dem Papier. 30 davon stellt er nun in der Kul­tur­scheu­ne aus.

Ver­nis­sa­ge: 17.08.2021 um 17:00 Uhr

Finis­sa­ge: 22.08.2021 um 17:00 Uhr

Dazwi­schen jeden Tag von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr geöffnet.

Kul­tur­scheu­ne Bai­ers­dorf, Am Fried­hof 2, 91083 Baiersdorf

Ori­gi­na­le und Kopien der Bil­der kön­nen vor Ort bestellt wer­den – und auch Auf­trags­ar­bei­ten wer­den angenommen.

Am 17.8. und am 22.8. ist der Künst­ler selbst vor Ort und beant­wor­tet Fra­gen zu den ein­zel­nen Bildern.

Ein­tritt frei