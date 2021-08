Seit sie­ben Jah­ren ist die Aus­stel­lung „Bon­hoef­fer in Har­lem“ in der Bam­ber­ger Erlö­ser­kir­che am Kuni­gun­den­damm behei­ma­tet. Der evan­ge­li­sche Theo­lo­ge Diet­rich Bon­hoef­fer war eine wich­ti­ge Figur des deut­schen Wider­stan­des gegen den Natio­nal­so­zia­lis­mus. Er leb­te wäh­rend eines Stu­di­en­auf­ent­hal­tes auch eine Zeit lang in Harlem/​New York und erleb­te dort die sozia­le und poli­ti­sche Dis­kri­mi­nie­rung der far­bi­gen Bevöl­ke­rung. 1930 brach Bon­hoef­fer, auch auf­grund die­ser Erfah­run­gen, sei­nen USA-Auf­ent­halt ab, um sich sei­ner Ver­ant­wor­tung in Deutsch­land zu stel­len. Für den zeit­ge­nös­si­schen austra­li­schen Künst­ler John Young spie­len die­se Erfah­run­gen Bon­hoef­fers eine maß­geb­li­che Rol­le, die er in sei­nen Kunst­wer­ken auf­greift. Am Sonn­tag, den 22. August fin­den um 8 Uhr und um 10 Uhr in der Erlö­ser­kir­che Got­tes­dien­ste zu „Bon­hoef­fer in Har­lem“ statt. Herz­li­che Einladung.