„Wege ent­ste­hen dadurch, dass man sie geht.“

Franz Kaf­ka

Wie in jedem Jahr darf die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG) Aus­zu­bil­den­den aus der Pfle­ge, Medi­zin und Ver­wal­tung zum erfolg­rei­chen Aus­bil­dungs­ab­schluss gra­tu­lie­ren. So ver­ab­schie­de­ten Aus­bil­dungs­ko­or­di­na­ti­on, Geschäfts­füh­rung und Betriebs­rat die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten bei einer klei­nen Fei­er­stun­de in die Berufswelt.

Ver­glei­chend mit einer Schiffs­rei­se blickt Aus­bil­dungs­ko­or­di­na­to­rin Bea­te Wehr zurück auf die gemein­sa­me Zeit und erin­nert an die Anfän­ge, bei denen die Neu­an­kömm­lin­ge sich ken­nen­lern­ten, Erfah­run­gen sam­meln konn­ten und letzt­lich die Segel für die beruf­li­che Basis setz­ten. Mit auf den Weg gibt sie den Aus­zu­bil­den­den zahl­rei­che Glück­wün­sche und einen gedank­li­chen Kom­pass, der stets dabei hel­fen soll, den rich­ti­gen Weg zu finden.

Stell­ver­tre­ten­der Geschäfts­füh­rer Harald Poßer schloss sich den Glück­wün­schen an und unter­strich den hohen Stel­len­wert, den der Aus­bil­dungs­be­reich in der GKG Bam­berg ein­nimmt. „Wir sind sehr stolz, so vie­le moti­vier­te Men­schen für eine Aus­bil­dung in unse­rem Unter­neh­men zu gewin­nen und freu­en uns sehr, eini­ge davon auch für die Zukunft in unse­rem Team zu wis­sen.“, beton­te er und sprach in die­sem Zuge auch ein herz­li­ches Dan­ke­schön an die Aus­bil­dungs­ko­or­di­na­ti­on aus. Stell­ver­tre­ten­der Kon­zern­be­triebs­rats­vor­sit­zen­der Tho­mas Bränd­lein griff neben sei­nen Gra­tu­la­tio­nen auch die beson­de­ren Her­aus­for­de­run­gen auf, die die Coro­na-Pan­de­mie mit sich brach­te und lob­te, mit wel­cher Bra­vour die­se Zeit gemei­stert wur­de und wird.

Die Glück­wün­sche der Ver­ant­wort­li­chen wur­den den Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten auf einer Post­kar­te, geschnürt an Heli­um­luft­bal­lons samt einem klei­nen Prä­sent überreicht.

Die GKG Bam­berg bil­det in ihren Kli­ni­ken, MVZs und Senio­ren­zen­tren in ins­ge­samt fünf Aus­bil­dungs­be­ru­fen aus. Mög­lich wird dies durch die viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben, die in den Ein­rich­tun­gen anfal­len. Qua­li­fi­zier­te Aus­bil­der und Pra­xis­an­lei­ter ste­hen den Aus­zu­bil­den­den jeder­zeit zur Ver­fü­gung und sind Anlauf­stel­le für Sor­gen, Nöte oder Anlie­gen. Die Aus­bil­dun­gen fin­den in Koope­ra­ti­on mit Part­nern statt, die die theo­re­ti­schen Aus­bil­dungs­in­hal­te ver­mit­teln. Mehr Infor­ma­tio­nen zur Aus­bil­dung erhal­ten Inter­es­sier­te unter www​.gkg​-bam​berg​.de/​b​e​r​u​f​-​k​a​r​r​i​ere.