Forch­heim – Die Orts­grup­pe Forch­heim des Frän­ki­sche Schweiz – Ver­eins (FSV) lädt alle Mit­glie­der, Freun­de und Inter­es­sier­te zur Fei­er­abend­wan­de­rung am Frei­tag, 20.08.2021, in Forch­heim ein. Treff­punkt ist um 17 Uhr am Sport­heim in Reuth/​Forchheim. Von dort aus wan­dern wir ca. eine Stun­de durch den Wald, am Auer­berg und Vita­par­cours vor­bei zum Reu­ther Kel­ler. Um 18.00 Uhr keh­ren wir auf dem Schwei­zer Kel­ler in Reuth ein. Anschlie­ßend geht es wie­der ca. 30 min zurück zum Sport­heim. Es wäre schön, wenn Sie sich unter der Num­mer 0177 / 78 23 870 oder 09191 / 14 914. bei unse­rem Wan­der­füh­rer anmel­den würden.

Kath­rin Schürr

1.Vorsitzende FSV Forchheim