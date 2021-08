Nürn­berg (ah). Für den Sep­tem­ber hält das Con­cert­bü­ro Fran­ken und die Hirsch GdbR wie­der ein inter­es­san­tes Ver­an­stal­tungs­pro­gramm, gespickt mit einer Viel­zahl von kul­tu­rel­len Lecker­bis­sen parat. Egal ob das Kon­zert von Cuba­boarisch 2.0 am 02. Sep­tem­ber im Hirsch Bier­gar­ten, oder die Ver­an­stal­tung mit am 05.09.2021 mit Nie­decken, der singt und Bob Dyl­an liest im Löwen­saal, es ist wie­der so eini­ges gebo­ten. Der kul­tu­rel­le Herbst­an­fang wird mit einem reich­hal­ti­gen Sep­tem­ber-Pro­gramm ein­ge­läu­tet, wel­ches garan­tiert für jeden Kul­tur­in­ha­ber etwas parat hält.

Hier das gesam­te Programm:

09 Sep­tem­ber Pres­se­info 2021