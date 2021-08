Die 30 ehren­amt­li­chen Mit­glie­der der Gefree­ser Orts­grup­pe enga­gier­ten sich 2020/2021 bei der Umset­zung der Test­stra­te­gie im Rah­men der Ein­däm­mung der Coro­na-Pan­de­mie und konn­ten groß­zü­gi­ge För­de­rer für ihre Rot-Kreuz-Arbeit in Gefrees und der Regi­on finden.

Auf ein erfolg­rei­ches Jahr 2020 und das erste Halb­jahr 2021 sahen die Mit­glie­der der BRK Bereit­schaft Gefrees bei ihrer Jah­res­haupt­ver­samm­lung zurück.

Bereit­schafts­lei­ter Klaus Neu­dert hob in sei­nem Bericht den gro­ßen Ein­fluss der Coro­na-Pan­de­mie, auch für die Rot-Kreuz-Arbeit der ehren­amt­li­chen Mit­glie­der her­vor. So hat­te bei­spiels­wei­se die Absa­ge zahl­rei­cher Ver­an­stal­tun­gen zur Fol­ge, dass kei­ne Sani­täts­dien­ste benö­tigt wurden.

Damit blieb ein gro­ßer Teil der Ein­nah­men der Bereit­schaft aus. Auch Haus­samm­lun­gen konn­ten nicht durch­ge­führt wer­den und sogar der Helfer-vor-Ort(HvO)-Dienst, mit dem die Ehren­amt­li­chen den öffent­lich­recht­li­chen Ret­tungs­dienst unter­stüt­zen, muss­te aus Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men und auf­grund von Reser­ve­stra­te­gien für eini­ge Mona­te ein­ge­stellt werden.

Trotz die­ser erschwer­ten Bedin­gun­gen konn­te Klaus Neu­dert für 2020/2021 auch von Erfol­gen für die BRK Bereit­schaft Gefrees berichten.

So hat sich die Mit­glie­der­zahl der BRK Bereit­schaft Gefrees, seit 2019 um acht neue Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den erhöht. Ins­ge­samt ver­fügt die BRK Bereit­schaft Gefrees nun über 30 Mit­glie­der, die ohne Ent­gelt und in ihrer Frei­zeit ihren Dienst für das Rote Kreuz leisten.

Auch konn­ten ganz neue Auf­ga­ben bewäl­tigt wer­den. So unter­stütz­ten drei Hel­fe­rin­nen und Hel­fer der Gefree­ser Bereit­schaft eine bay­ern­wei­te, vom BRK Lan­des­ver­band koor­di­nier­te, Coro­na-Test­ak­ti­on in Bay­reuth zur Ent­la­stung der Beschäf­tig­ten von Pfle­ge­ein­rich­tun­gen wäh­rend der Weih­nachts- und Neu­jah­res-Fei­er­tra­ge 2020/21, damit mehr Bewoh­ner von Pfle­ge­ein­rich­tun­gen über die Fei­er­ta­ge Besuch von ihren Lie­ben emp­fan­gen konn­ten. Klaus Neu­dert bedank­te sich bei Nico­le Ein­ax, Manu­el Han­ne­mann und Chri­sti­an Mauksch für ihr Enga­ge­ment in die­ser Sache. Aber auch vor Ort in Gefrees lei­ste­ten die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den ihren Bei­trag und betrie­ben gemein­sam mit der ört­li­chen Apo­the­ke und der Stadt Gefrees von März 2021 bis zum Juni 2021 das Bür­ger­test­zen­trum. Zwei­mal pro Woche war es dort für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mög­lich sich kosten­los einem Coro­na-Schnell­test zu unter­zie­hen. Aktu­ell ruht das Bür­ger­test­zen­trum Gefrees, auf­grund der gesun­ke­nen Nach­fra­ge nach Testungen.

Trotz der Pan­de­mie-Lage unter­stüt­zen die Mit­glie­der der BRK Bereit­schaft Gefrees auch wei­ter­hin den BRK Blut­spen­de­dienst. Mit jeweils rund 70 Besu­chern, konn­ten die durch die Gefree­ser Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den unter­stüt­zen Blut­spen­de­ter­mi­ne erfolg­reich durch­ge­führt werden.

Bereit­schafts­lei­ter Klaus Neu­dert bedank­te sich bei den Mit­glie­dern der Gefree­ser Bereit­schaft für ihr Enga­ge­ment und ihre Aus­dau­er beim Ein­satz für das Rote Kreuz, auch unter erschwer­ten Bedin­gun­gen. Eben­falls rich­te­te er sei­nen Dank an die Bevöl­ke­rung, für die ste­te und viel­fäl­ti­ge Unter­stüt­zungs­be­reit­schaft der Rot-Kreuz-Arbeit der BRK Bereit­schaft Gefrees, zum Bei­spiel als Blut­spen­der. Sei­nen Dank rich­te­te er auch an die groß­zü­gi­gen För­de­rer des Roten Kreu­zes in Gefrees. Ins­be­son­de­re bedank­te er sich bei der Raiff­ei­sen­bank Gefrees für eine Spen­de in Höhe von 5.000 Euro für die Bereit­schaft und bei der Bür­ger­stif­tung Bay­reuth für eine Spen­de in Höhe von 1.000 Euro für den HvO-Dienst. Nur dank sol­cher Unter­stüt­zung ist die Auf­recht­erhal­tung der umfang­rei­chen Dienst­lei­stun­gen zum Wohl der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mög­lich. Zusam­men mit dem REWE-Markt in Gefrees ist es zudem gelun­gen, einen Spen­den­box für Geträn­ke-Pfand­bons anzu­brin­gen, die wech­seln­den Pro­jek­ten der BRK Bereit­schaft Gefrees zugu­te­kom­men. Wel­ches Pro­jekt jeweils gera­de unter­stützt wer­den kann, kön­nen die Bür­ger dem neben der Box ange­brach­ten Pla­kat entnehmen.

Der im Zuge der Kreis­be­reit­schafts-Wah­len 2021 des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth 2021 beru­fe­ne Bereit­schafts­lei­ter für die Gefree­ser Bereit­schaft Klaus Neu­dert, drück­te zum Abschluss der Jah­res­haupt­ver­samm­lung sei­ne Freu­de auf vier wei­te­re Jah­re an der Spit­ze des enga­gie­ren Teams des Roten-Kreu­zes in Gefrees aus und prä­sen­tier­te sein Füh­rungs­team für die neue Amts­zeit. Als stell­ver­tre­ten­der Bereit­schafts­lei­ter steht Rai­ner Bloß wei­ter­hin in bewähr­ter Wei­se zur Ver­fü­gung. Die Füh­rung der Jugend­grup­pe über­nimmt wei­ter­hin Danie­la Neu­dert, die von Tama­ra Probst und Nico­le Ein­ax tat­kräf­tig unter­stützt wird. Chri­sti­an Mauksch über­nimmt kom­mis­sa­risch das Amt des Mate­ri­al­war­tes und des HvO-Ver­ant­wort­li­chen. Die Kas­se wird wei­ter­hin von Achim Hahn geführt und für die Über­nah­me der Auf­ga­be der Schrift­füh­rung und der Pres­se­ar­beit hat sich Seba­sti­an Hahn frei­wil­lig gemeldet.