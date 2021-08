BAM­BERG. Nach dem sexu­el­len Über­griff eines Man­nes am frü­hen Sonn­tag­mor­gen im Bam­ber­ger Nord-Osten sucht die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg nach Zeu­gen. Gegen 3 Uhr hielt sich der 16 Jah­re alte Mann mit der 19-Jäh­ri­gen am Hein­rich-Weber-Platz auf dem dor­ti­gen Spiel­platz auf. Hier­bei kam es zu dem Sexu­al­de­likt, das die Frau spä­ter bei der Poli­zei anzeig­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Mit­hil­fe. Anwoh­ner im Bereich des Hein­rich-Weber-Plat­zes, die am frü­hen Sonn­tag­mor­gen, um etwa 3 Uhr, Lärm gehört haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.