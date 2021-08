Durch den Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten Mar­kus Söder wur­de am 8. Juli 2021 dem ehe­ma­li­gen Prä­si­den­ten des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg Cle­mens Lücke­mann der Baye­ri­sche Ver­dienst­or­den ver­lie­hen. „Zu die­ser beson­de­ren Aus­zeich­nung für sei­ne her­aus­ra­gen­den Ver­dien­ste ins­be­son­de­re für die Justiz in Ober- und Unter­fran­ken gra­tu­lie­ren alle Beschäf­tig­ten des Ober­lan­des­ge­richts ihrem ehe­ma­li­gen Prä­si­den­ten sehr herz­lich“, so der aktu­el­le Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg Lothar Schmitt. Er freue sich, dass sein Vor­gän­ger im Amt des Prä­si­den­ten für sei­ne Lei­stun­gen die­se beson­de­re Aus­zeich­nung erhal­ten habe. „Wir sind stolz auf unseren

ehe­ma­li­gen Prä­si­den­ten“, so sein Nach­fol­ger Lothar Schmitt. In der bei der Ordens­ver­lei­hung im Anti­qua­ri­um der Resi­denz in Mün­chen ver­le­se­nen Lau­da­tio auf Cle­mens Lücke­mann wur­de her­vor­ge­ho­ben, „Bür­ger­freund­lich­keit, die Gleich­stel­lung von Frau­en und Män­nern in den Spit­zen­äm­tern der Justiz und der grenz­über­schrei­ten­de Erfah­rungs­aus­tausch“ sei­en Cle­mens Lücke­mann „ein Her­zens­an­lie­gen“ gewesen.

Zudem bera­te er „als Mit­glied des Drei­er­rats Grund­rechts­schutz“ seit März 2020 „hoch­pro­fes­sio­nell die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung bei der Bekämp­fung der Coro­na-Pan­de­mie“. Gleich­zei­tig mit Cle­mens Lücke­mann wur­den wei­te­re 48 Per­sön­lich­kei­ten für ihre her­vor­ra­gen­den Ver­dien­ste um den Frei­staat Bay­ern mit dem Baye­ri­schen Ver­dienst­or­den ausgezeichnet.

Zum Hin­ter­grund:

Cle­mens Lücke­mann war von 2013 bis Janu­ar 2020 Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg. Der Baye­ri­sche Ver­dienst­or­den wur­de im Jahr 1957 ins Leben geru­fen. Die Zahl der leben­den Ordens­trä­ger ist gesetz­lich auf 2.000 Per­sön­lich­kei­ten begrenzt. Das Ordens­zei­chen hat die Form eines Malteserkreuzes.